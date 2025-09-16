Feljelentést tett Tényi István Ruszin-Szendi Romulusz ellen + videó

Megosztás itt:

Tényi István: "A Nemzeti Nyomozóirodához fordultam lőfegyverrel visszaélés bűntett gyanúja miatt, ugyanis megdöbbentő videók láttak napvilágot arról, hogy a Tisza párt egyik fórumán, azt hiszem ez a hajdúsámsoni fórumról készült és ugye itt a pártnak az egyik szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz úr beszélt a megjelentekhez. Ezeken a felvételeken egy fegyvernek látszó tárgy körvonalazódik Romulusz úrnak az oldalán. Mint hogy ha a volt vezérkari főnök kabátja alatt egy pisztolytáska lenne."