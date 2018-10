Feljelentést tett a Jobbik gyanús pénzügyei miatt Szabó Balázs

Szabó Balázs szerint több jobbikos képviselő és ismerőseik kaptak készpénzben a párt vezető tisztségviselőitől 300 és 400 ezer forint körüli összegeket azért, hogy azt fizessék be a pártkasszába. Szabó is így fizetett be 350 ezer forintot a szekszárdi postán. A jobbikos politikus azt mondta: azt nem tudja, hogy a pénz honnan, kitől érkezett, de azt feltételezi, hogy ez valamilyen illegális forrás lehet.

– Ezt nem tudhatom teljes bizonyossággal állítani, lehetett Simicska Lajostól, lehetett Soros-pénz is, nagyon sokféle variáció van. Ezért tettem feljelentést, hogy ezt nyomozzák ki.

– Miért pont ez a két ember? Mástól nem lehetett?

– De lehetett mástól is adott esetben, én most kettőt említettem meg a lehetségesek közül– nyilatkozta.