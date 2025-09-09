Feljelentést tesz Budai Gyula a Kötcsén történt tiszás atrocitások miatt + videó

Megosztás itt:

Elszabadultak az indulatok a Tisza Párt vasárnapi, kötcsei rendezvényén: akasztással fenyegették az MTVA munkatársát. A stábot a helyszínen védelmébe vette egy, a településen élő édesanya. A gyermekét a kezében tartó nő azonban a párt szimpatizánsainak célkeresztjébe került, végül a férje sietett a segítségére.

Budai Gyula, országgyűlési képviselő közölte, csoportos garázdaság bűncselekménye miatt tesz feljelentést a Kötcsén történt akasztásra történő felhívás, és a helyi háromgyermekes családot ért támadás miatt. A politikus közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, a nyilvánosságra került videón két személy jól beazonosítható, az egyikük Magyar Péter videósa.

A szimpatizánsok mellett a párt emberei is elveszítették a kontrollt vasárnap. Ruszin-Szendi Romulusz a Mandiner riporterét kezdte lökdösni. Később azonban letagadta tettét.