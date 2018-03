Feljelentéssel fenyeget Németh Szilárd

3 JELÖLTJÉT IS VISSZALÉPTETI A MOMENTUM A LEGESÉLYESEBB ELLENZÉKI JELÖLT JAVÁRA. MARCALIBAN A JOBBIKOS STEINMETZ ÁDÁM, A 18. KERÜLETBEN AZ MSZP-S KUNHALMI ÁGNES ÉS SZEKSZÁRDON AZ LMP-S HADHÁZY ÁKOS JAVÁRA. REUTERS: MEGINT BÉCS BIZONYULT A VILÁG LEGÉLHETÕBB NAGYVÁROSÁNAK A KÜLFÖLDIEK SZÁMÁRA, BUDAPEST A 76. HELYEN SZEREPEL. HÉTFÕN KÉSÕ ESTE TÁRGYALT EGYMÁSSAL AZ LMP ÉS A JOBBIK. SZÉL BERNADETT: SOKKAL JOBB VOLT A HANGULAT, MINT A VASÁRNAPI ELLENZÉKI TALÁLKOZÓN. NEM JÖTT LÉTRE MEGÁLLAPODÁS, A JOBBIK ÉS AZ LMP KÖZT. VONA GÁBOR: NEM A PÁRTOK EGYÜTTMÛKÖDÉSE, HANEM A MAGAS RÉSZVÉTELI ARÁNY LESZ A DÖNTÕ ÁPRILIS 8-ÁN. MÉG FÉL TUCAT VOLT ÜGYNÖK ÜLHET A KORMÁNYPÁRTBAN MAGYAR NEMZET. VÁGÓ GÁBOR BOCSÁNATOT KÉRT, AMIÉRT RÉSZEGNEK NEVEZTE GYURCSÁNYT. GYURCSÁNY ELFOGADJA VÁGÓ BOCSÁNATKÉRÉSÉT, ELÁLL A PERTÕL. TOROCZKAI LÁSZLÓ: A KORMÁNYPÁRTI KÉPVISELÕK BRÜSSZELBEN MEGSZAVAZTÁK A MIGRÁNSOK EURÓPAI LETELEPEDÉSÉT SEGÍTÕ UNIÓS ALAP FINANSZÍROZÁSÁT. IRÁNYTÛ: A JOBBIKOS ÁRGYELÁN JÁNOS GYÕZHETI LE A FIDESZ JELÖLTJÉT A FEJÉR MEGYEI 5. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLETBEN. NYOMOZ A RENDÕRSÉG A FIDESZ BARANYAI ALÁÍRÁSGYÛJTÉSE KAPCSÁN. NEM ENGEDTE A 18. KERÜLETI JEGYZÕ AZ MSZP-S KUNHALMI ÁGNESNEK, HOGY ÁTNÉZZE A FIDESZ ÉS A LÉVAI KATALIN-FÉLE LENDÜLETTEL PÁRT AJÁNLÁSAIT. TÖMEGES VÁLASZTÁSI CSALÁS TÖRTÉNHETETT CSEPELEN, 23 PÁRT ÉLT VISSZA HALOTTAK ADATAIVAL. A SZEGEDI 1-ES VÁLASZTÓ-KÖRZETBEN GYANÍTOTT CSALÁSBAN 10 PÁRT IS ÉRINTETT LEHET - SZEGED.HU. HAMIS AJÁNLÁSOK MIATT FELJELENTETTÉK A FIDESZ TAPOLCAI KÉPVISELÕJELÖLTJÉT IS. A SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK JOGERÕSEN HELYBENHAGYTA A CZEGLÉDY CSABA ELÕZETES LETARTÓZTATÁSÁNAK ELRENDELÉSÉRÕL SZÓLÓ BÍRÓI DÖNTÉST A FIDESZ NEM VETT RÉSZT A NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG MAI ÜLÉSÉN, AHOL A KÓSA-ÜGYET TÁRGYALTÁK VOLNA. FIDESZ: AMÍG SOROS EMBEREI ÜLNEK A BIZOTTSÁGBAN, FENNÁLL A NEMZETBIZTONSÁGI KOCKÁZAT. FELJELENTÉSSEL FENYEGETI A HÍR TV-T ÉS AZ MSZP-S BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓT NÉMET SZILÁRD. 192-EN FAGYTAK HALÁLRA MÁRCIUS KÖZEPÉIG MAGYARORSZÁGON, AZ ÁLDOZATOK KÖZEL FELE SAJÁT OTTHONÁBAN HÛLT KI. A KÖVETKEZÕ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKAT 2019. MÁJUS 23. ÉS 26. KÖZÖTT TARTJÁK. A SZLOVÁK ELNÖK MEGTAGADTA AZ ÚJ ÖSSZETÉTELÛ KORMÁNY KINEVEZÉSÉT. DONALD TRUMP HALÁLBÜNTETÉST SZABNA KI A DROGDÍLEREKRE. TÁVIRATBAN GRATULÁLT VLAGYIMIR PUTYIN VÁLASZTÁSI GYÕZELMÉHEZ MARIANO RAJOY SPANYOL MINISZTERELNÖK. A KREML NEM TARTJA BARÁTSÁGTALAN LÉPÉSNEK, HOGY TRUMP NEM GRATULÁLT PUTYINNAK. 37 MILLIÁRD DOLLÁRT VESZÍTETT A FACEBOOK EGYETLEN NAP ALATT AZ ADATVÉDELMI VISSZAÉLÉSEK MIATT. EGY LÍBIAI KAMPÁNYFINANSZÍROZÁSI ÜGY MIATT VETTÉK ÕRIZETBE NICOLAS SARKOZY VOLT FRANCIA ELNÖKÖT. MERKEL: AZ UNIÓS TAGÁLLAMOKNAK EGYSÉGESEN KELL FELLÉPNIÜK OROSZORSZÁGGAL ÉS KÍNÁVAL SZEMBEN. HARVEY WEINSTEIN KORÁBBI CÉGE CSÕDÖT JELENTETT NÉHÁNY HÓNAPPAL AZUTÁN, HOGY TÖBB NÕ IS SZEXUÁLIS ZAKLATÁSSAL VÁDOLTA MEG A PRODUCERT. AZ OROSZ HADSEREG SZERINT CSAKNEM 80 EZER LAKOST EVAKUÁLTAK A SZÍRIAI KELET-GÚTÁBÓL. FELSZÓLÍTOTTA AZ ENSZ EMBERI JOGI FÕBIZTOSÁNAK HIVATALA TÖRÖKORSZÁGOT, HOGY VESSEN VÉGET A SZÜKSÉGÁLLAPOTNAK. MEGTARTJÁK AZ OLIMPIA MIATT ELHALASZTOTT AMERIKAI-DÉL-KOREAI HADGYAKORLATOKAT. EGYEDÜL A SZOCIALIZMUS MENTHETI MEG KÍNÁT - JELENTETTE KI HSZI CSIN-PING ÁLLAMFÕ. INDUL A LÍBIAI ELNÖKVÁLASZTÁSON A NÉHAI DIKTÁTOR, MOAMMER KADHAFI FIA, SZEIF AL-ISZLÁM. BBC: HÓNAPOKIG TARTÓ BETEGSÉG UTÁN MEGHALT A VILÁG UTOLSÓ HÍM FEHÉR RINOCÉROSZA. LEGKEVESEBB HÚSZ EMBER MEGHALT MADAGASZKÁRON, A SZIGETEN VÉGIGSÖPRÕ TRÓPUSI VIHARBAN A HÉTVÉGÉN. 39 ELRABOLT INDIAI VENDÉGMUNKÁS HOLTTESTE KERÜLT ELÕ EGY TÖMEGSÍRBÓL IRAKBAN. AZ ÚJPEST ELHUNYT LABDARÚGÓJÁRÓL, LÁZÁR BENCÉRÕL NEVEZIK EL A LAJOSMIZSEI VÁROSI LABDARÚGÓ SPORTCENTRUMOT. VÁDAT EMELTEK EGY ROBBANÓANYAGOT ELÕÁLLÍTÓ ÚJBUDAI FÉRFI ELLEN. AZ ELMÚLT NAPOKBAN 65 EZERRE NÕTT ÉS VÁRHATÓAN TOVÁBB NÖVEKSZIK MAGYARORSZÁGON A BELVÍZZEL ELÖNTÖTT TERÜLET NAGYSÁGA. VIRÁGBOLTOKAT TAROLT LE EGY KUKÁSAUTÓ ÚJPESTEN, HÁRMAN MEGSÉRÜLTEK. HÓFÚVÁS MIATT GYÕR-MOSON-SOPRON, VAS ÉS VESZPRÉM MEGYÉRE ADOTT KI AZ OMSZ ELSÕFOKÚ FIGYELMEZTETÉST. TÖBB MINT FÉL KG MARIHUÁNÁT TALÁLT A SZEGEDI HATÁRRENDÉSZETI KIRENDELTSÉG KUTYAVEZETÕJE EGY SZERB ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ FÉRFINÉL RÖSZKÉN. VÁDAT EMELTEK A PESTERZSÉBETI RENDÕRÖK EGY FÉRFI ELLEN, AKI KISTEHERAUTÓKAT TÖRT FEL BUDAPESTEN. VALÓSZÍNÛLEG NEM BÛNCSELEKMÉNY ÁLDOZATA A SZENTENDRÉN MÚLT PÉNTEKEN HOLTAN TALÁLT KÉT EMBER. SZOMBATON KARBANTARTÁS LESZ A NYUGATI PÁLYAUDVARON, TÖBB VONAT ÚTVONALA MÓDOSUL.