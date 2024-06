Felhőszakadás és heves zivatarok is várhatók - mutatjuk, hogy hol

Felhívta a figyelmet arra is, hogy otthon érdemes kihúzni az elektromos gépeket a konnektorból, mert ha villám csap az épületbe, vagy a közelébe, ami be van dugva a konnektorba, az a túlfeszültség miatt tönkre fog menni.

Az előrejelzés szerint hétfő estig egyre nagyobb területen, nagyobb számban a Dunántúlon várható zivatar. Nagyobb eséllyel a déli, délkeleti tájakon heves zivatarok is kialakulhatnak, amelyek rendszerbe szerveződve észak, északkelet felé haladnak. Éjszaka csökken a zivatarok száma, de elszórtan továbbra is előfordulhatnak.

