Felhős idő várható a jövő héten

Brüsszel elszúrta a vakcinabeszerzéseket - jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor hangsúlyozta: ha Magyarország nem rendelt volna 3,5 millió keleti - orosz és kínai - vakcinát, amivel már 500 ezer embert be is oltottak, akkor most "nagy bajban lennénk". Orbán Viktor az oltottsági adatokat összehasonlítva elmondta: miközben Izraelben jóval előrébb vannak az oltásban, mindjárt végeznek, és az Európai Uniót elhagyó britek is 30-40 százalék körül állnak, addig az EU-s országokban az átlag 6,8 százalék. 8863 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 516 490 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 162 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 16 952 főre emelkedett. Folyamatosan zajlik az oltás, már 1 319 266 fő a beoltottak száma, ebből 392 703-an már a második adagot is megkapták. Több mint 8000 beteget ápolnak kórházban koronavírus-fertőzés miatt, és már 1005 ember igényel lélegeztetőgépes támogatást - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi főosztályának vezetője. A kínai vakcina ellen indított baloldali és nemzetközi politikai támadás újabb állomása az az álhír, hogy az Egyesült Arab Emírségekben probléma adódott a Sinopharm vakcinájával - írta Menczer Tamás a közösségi oldalán. Erdőkertes baloldali háziorvosa megtagadja a vakcinák beadását – írja az Origo. A portál szerint a Pest megyei település háziorvosa megszegte orvosi esküjét, amikor úgy döntött, hogy egyik oltóanyaggal sem hajlandó dolgozni és páciensei kérésére sem adja be a koronavírus elleni vakcinát. A Magyar Orvosi Kamara elnöksége a hippokratészi esküvel ellentétesnek tart minden olyan megnyilvánulást, amely oltásellenes, illetve alábecsüli a koronavírus-járvány veszélyességét és az egyéni védekezés jelentőségét. Korlátozná a sajtószabadságot és újságírókat fenyeget a Momentum elnöke. Fekete-Győr András Facebook oldalán nyíltan beszélt arról, hogy a neki nem tetsző véleményt hangoztató jobboldali újságírókat eltiltaná tevékenységük gyakorlásától, hogyha miniszterelnök lenne. Meg kell erősíteni magunkat nemzeti büszkeségünkben, védeni kell a szuverenitásunkat és a keresztény civilizációnkat - nyilatkozta az ünnep alkalmából a Magyar Nemzetnek a miniszterelnök-helyettes. Automatikusan meghosszabbítják a lejáró gyes, gyed és gyet jogosultságokat - jelentette be a családokért felelős tárca nélküli miniszter a közösségi oldalán. Tavaly január óta mintegy százezren éltek az ingyenes Jogpont adta munkaügyi tanácsadás lehetőségével, amely a jogszerű foglalkoztatást segíti Magyarországon - közölte Bodó Sándor, az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. A márciusi adóügyi segítség három lényeges elemből áll, és több mint 320 ezer ember munkáját, vállalkozását védi meg - tájékoztat a Pénzügyminisztérium parlamenti ügyekért felelős államtitkára. A kijárási korlátozásokkal érintett ötvenhat ágazatban tevékenykedő vállalkozásokat a munkáltatói adómentességgel, a katások adó alóli mentesítésével és az egyéni és társas vállalkozók szociális hozzájárulási adómentességével segíti a kormány. A világon 119,5 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,6 millió, a gyógyultaké 67,6 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Történtek hibák az új típusú koronavírus elleni oltóanyag beszerzésében, "Brüsszelben és a tagországokban is" - mondta Frans Timmermans, az Európai Bizottság alelnöke egy német lapinterjúban. A holland szociáldemokrata politikus hozzátette: a mérleget a világjárvány végén kell elkészíteni, mert akkor láthatjuk majd, hogy miben tévedtünk és mit tettünk helyesen, egyelőre pedig arra kell összpontosítani, hogy egész Európa oltóanyaghoz jusson. Az európai illetékesek célja, hogy a koronavírussal összefüggő új immunitásigazolás, más néven a zöld útlevél a nyári szünet előtt életbe lépjen - jelentette be az Európai Bizottság belső piacért felelős tagja. Európai uniós exporttilalmat kell elrendelni az új típusú koronavírus ellen védő AstraZeneca-vakcinára - mondta Manfred Weber, az Európai Néppárt európai parlamenti frakciójának vezetője a Welt am Sonntag c. német lapnak. Az északnyugat-olaszországi Piemontban felfüggesztették az AstraZeneca oltóanyagának használatát, miután egy tanár az oltás után egy nappal meghalt - közölték a régió egészségügyi hatóságai. Mintegy hétmillió embert oltottak be a világon eddig az orosz Szputnyik V vakcinával - jelentette be Alekszandr Gincburg, az orosz oltóanyagot kidolgozó Gamaleja Intézet igazgatója. Már majdnem kétmillió adag, koronavírus elleni oltóanyagot használt fel a hétmilliós Szerbia, vasárnapig 738 756-an a vakcina második adagját is megkapták - közölte a belgrádi kormány. Nyár helyett őszre tervezik csak beoltani az olasz lakosság nyolcvan százalékát a római kormány új vakcinázási terve szerint, amelyet a rendkívüli járványbiztos, Francesco Paolo Figliuolo tábornok hozott nyilvánosságra. Nem érzékelhető lassulás a koronavírus-járvány terjedésében Ukrajnában, vasárnapra is több mint kilencezer ezer új beteget jegyeztek, ismét rendkívül sokan kerültek kórházba. Enrico Lettát választották meg a baloldali Demokrata Párt új főtitkárának, aki állampolgárságot ígért a bevándorló családok Olaszországban született gyerekeinek. Matteo Salvini, a Liga vezetője ezt „ostobaságnak” nevezte. Vizsgálatot indított a francia rendőrség felügyeleti szerve, az IGPN, miután egy rendőr Párizsban lelőtt egy férfit, aki egyelőre nem tisztázott körülmények között késsel fenyegette meg. Az elmúlt tíz évben Szíriában elkövetett emberi jogi és nemzetközi humanitárius jogsértések elszámoltathatósága kiemelkedően fontos, a valódi megbékélés elérésének központi eleme - közölte az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője. Szergej Korszakov lehet az első orosz kozmonauta, aki az amerikai Crew Dragon űrhajó fedélzetén indulhat majd a Nemzetközi Űrállomásra - közölte Pavel Vlaszov, az orosz űrhajósok kiképzőközpontjának vezetője a Komszomolszkaja Pravda rádióállomással. A rendőrök 66 határsértővel szemben intézkedtek az elmúlt 12 órában Csongrád-Csanád megyében. Összeütközött egy kocsi és egy kisteherautó a 4-es úton, Nyírtura és Nyírbogdány között ma reggel. A személyautó kigyulladt és teljes terjedelmében égett. A balesetnek három halálos áldozata van. Halálos kimenetelű baleset történt az 51-es főúton Dömsödnél vasárnap délután - közölte a rendőrség. Férfi kézilabda Eurokupa: Magyarország-Szlovákia 36:26 A Ferencváros házigazdaként 29:28-ra legyőzte a montenegrói Buducnost Podgorica csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének szombati visszavágóján, de 50:48-as összesítéssel a vendégek jutottak tovább. Az UVSE bejutott a legjobb négy közé a női vízilabda Euroligában: a magyar csapat a negyeddöntőben az idegenbeli sikerét követően a visszavágón, hazai medencében 9:9-es döntetlent játszott a spanyol CN Mataro együttesével. Labdarúgó NB I: Mezőkövesd Zsóry FC-Budafoki MTE 2:1 A magyar női kardválogatott negyedöntőbe jutott a budapesti világkupaversenyen, az ukránok pedig már biztosan nem nyerik meg a viadalt, ezzel eldőlt, hogy a magyar csapat indulhat a tokiói olimpián.