Felháborodott fővárosi közlekedők: 33 ember üzent Karácsony Gergelynek

Elöntötte a szemét a várost. 3000 utcai szemetest szereltetett le a Karácsony Gergely-féle városvezetés. Meg is lett az eredménye…

B. Éva: „Budapest bűzlik az emberi ürüléktő, hányástól. Nem volt mindig így. Emlékszem a hajnalban tisztára mosdatott városra.” K. Robert: „Geri, szemétdomb a városod, ez szégyen!” H. Attila: „XI. ker. A rendőrkapitányságtól – végig a Bocskai úton – a Kosztolányi Dezső térig szinte az összes szemétgyűjtő le van szerelve.” N. Mónika: „A XIV. kerület is borzasztó. Sok szemetest leszereltek, a maradékok pedig csurig és mellé pakolva.” K. Kamilla: „Kálvin tér, Batthyány tér!!! Az összes aluljáró rohad. Már a budai rész is mocskos.” H. Gabriella: „Az Astoria vasárnap egy okádék volt, bokáig a szemét a járdán. Nem, nem eldobálták, hanem a szemetesek voltak fullon, szerintem péntek-szombat-vasárnap nem ürítették őket, így melléjük, a földre rakták le.” H. Péter: „Tarlós idejében amíg a jogvédők nem tettek keresztbe, éjjel amikor végeztem és jöttem haza, a Kálvin téri aluljáróban EGY LÉLEK nem volt. Menjen most arra, éjjel-nappal homelessek mindenhol, pisi, kaki hányás stb!!”

Dugó és közlekedési káosz

Másfél évi semmittevés után egyszerre zárták le a fél várost – pesti rakpart, Lánchíd, Blaha környéke, plusz a metrópótló buszok a metrófelújítás miatt, plusz az erzsébetvárosi forgalomcsillapítási „mintaprojekt”, plusz egy sáv elvétele a körúton a biciklisáv miatt. Ennek is megvan az eredménye: folyamatos a dugó mindenhol! Ráadásul Karácsony cinikusan üzenget is az autósoknak: „Szálljon ki és menjen gyalog!”, „Miért nem ment villamossal, úgy csak 3 perc!” Z. Tamás: „Vigye az árut a boltokba villamossal az a tudatlan s…fej!! Dugó csak akkor alakul ki, ha akadozik a haladás! Én 30 éve járom Pestet, de ilyen ramaty szar még sosem volt! Azóta nem szállítok a belvárosba.” K. B.: „K.csög Karácsony Gergely, lassan az áruterítők is villamossal járnak meg vonattal!” R. Roland: „Mért nem mutat példát a kedves polgi, ő mért nem jár állandóan biciklivel? Biztos neki is simán megy, ha teherautóval viszi valaki az árut vagy anyagot azt is biciklivel vigye! Vicc a téma.” Sz. Norbi: „Nem kell rinyálni a dugók miatt, aki megszavazta, élvezze az ő zsenialitását! Annyira jóképű, kedves és intelligens, meg szépen is néz!” N. István: „Biciklivel voltál kint a Blahán, Gergő?” R. Sándor: „Azt a biciklisávot gondold végig Gergő! A Rákóczi tér Blaha közt Nagykörúton bedugul az autóforgalom és mellettünk szinte üresen áll a biciklisáv, ami régen autósáv volt ugye! Még úgy is dugó volt, de aztán így …. mindenki ezen háborog!” A. K. Krisztina: „Sajnos ez a bicikliseket az autósok közé nem nyerő ötlet! Nagyon balesetveszélyes és amellett gerjeszti a feszültséget.”

Eközben Karácsony Gergely csak kampányol…

Budapesten káosz van, de Karácsony Gergely főpolgármester már nem foglalkozik a város ügyeivel: kampányposztokat tesz közzé és járja a vidéket, mert most éppen miniszterelnök akar lenni… M. Armand: „Neked nem a főváros ügyeivel kéne foglalkozni? Szerintem elegánsabb lenne, ha már ennyire bízol magadban, ha lemondanál, és lehetne nyugodtan kampányolni….” V. Zsombor: „Több mint két év alatt sikerült már valami budapesti üggyel is foglalkoznia a professzor doktor főpolgármester úrfinak?” T. Péter: „Tessék mondani és Budapestet mikor vezeti? Mert ugyebár ez volna a munkája, erre választották.” L. Zoltán: „Jó, hogy néha azért Budapesten is látható a főpolgármester úr az állandó vidéki kampányolás közben. Ritka alkalom.” K. Tamás: „A legjobb s legegyszerűbb az lenne, ha lemondana és eltakarodna jó messzire. Nem ért semmihez, akkor miért kontárkodik bele mindenbe. Jó reggelt kívánok a rászavazóinak, remélem most már világos és látható, mit kértek!!”

Hír TV/ Metropol