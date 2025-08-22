Keresés

Felháborodott és médiaterrort emleget a 444 a botrányos Ajsa Luna-megnyilvánulás után + videó

2025. augusztus 22., péntek 17:25 | HírTV
botrány Himnusz 444 Ajsa Luna

A baloldali 444. portál szerint nem volt sokkoló, hogy az Ajsa Luna nevű énekes a nemzeti ünnepen ülve, cigarettával a kezében énekelte a Himnuszt. Az előadást a felháborodott kommentelők mellett a Mandiner.hu is elítélte. A 444 minderre úgy reagált: Ajsa Luna is ízelítőt kapott a fideszes médiaterrorból.

  • Felháborodott és médiaterrort emleget a 444 a botrányos Ajsa Luna-megnyilvánulás után + videó

Megbotránkoztató módon, cigarettával a kezében, ülve énekelte a Himnuszt augusztus 20-án a Műegyetem-rakparton Ajsa Luna. Az énekes előbb még leverte a hamut cigarettájáról, majd elkezdett énekelni, igaz, hamisan.

A kommentelők pedig nem kímélték az előadót, sokan úgy vélekedtek, hogy Ajsa Luna ezzel meggyalázta a nemzeti imádságot. Sorra érkeztek az elítélő reakciók, amelyekben a egyebek között, szégyennek, siralmasnak, gyalázatnak.

A baloldali 444 azon háborodott fel, hogy egyébként a kommentelők jó része mellett, a Mandiner is elítélte az előadást. Azt írták, Ajsa Luna is ízelítőt kapott a fideszes médiaterrorból. Közösségi oldalukon hozzátették, hogy a produkció egyáltalán nem volt sokkoló.

 

 

