Felfüggesztik augusztus 20-án a korlátozásokat

59 új fertőzöttet igazoltak az elmúlt 24 órában, 3 beteg elhunyt. A beoltottak száma 5 632 428, közülük 5 462 987 fő már a második oltását is megkapta. Folyamatosan lehet időpontot foglalni a 12 év feletti gyerekek oltására is - olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon. Reális a veszélye annak, hogy hazánkban is elkezdődik a koronavírus-járvány negyedik hulláma - nyilatkozta az emberi erőforrások minisztere a Hír Tv-nek. Kásler Miklós elmondta, több európai országban is emelkedik a fertőzöttek száma, és Magyarországon is vannak jelek arra, hogy elindulhat a következő hullám. Az ellenzéknek nem kell foglalkoznia a Cseh Katalint ért vádakkal - így reagált Magyarország élőben című műsorunkban Mesterházy Attila arra, hogy a baloldal miért nem szólal meg a momentumos politikus cégügyei miatt. Az MSZP parlamenti képviselője szerint Cseh Katalin a Fidesz lejáratókampányának az áldozata, ahogy Dobrev Klára, Jakab Péter vagy Karácsony Gergely is. A baloldalon semminek nincsen következménye – így kommentálta a Mediaworks Hírcentrumának a kormánypártok kommunikációs igazgatója a Cseh Katalin körüli botrányt. Közöny és érdektelenség övezi a főpolgármester 99 Mozgalmát - írja a Magyar Nemzet. A főpolgármester állítása szerint a Mozgalom legalább harmincezer szimpatizánssal rendelkezik, miközben hivatalos Facebook-oldalán alig ezer követője van. Pedofil gyilkosság ügyében nyomozhatnak egy volt jobbikos politikus ellen – írja az Origo. A portál rendőrségi információkra hivatkozva közölte: pornográf felvételek miatt letartóztatták Horváth Lászlót, aki 2019-ben, a Jobbik színeiben indult a gyulai hatos körzetben az önkormányzati választáson. A volt Jobbikos jelölt letartóztatása összefüggésben lehet, az 1998-ban meggyilkolt hétéves Szathmáry Nikolett ügyével. A nyomozás során DNS mintát vettek a volt politikustól. Rinocérosz-bőrrel az arcán támogatja a balliberális értelmiség a fajgyűlölő jobbikos Tóth Pétert - jelentette ki Schiffer András a Mediaworks Hírcentrumának. Az LMP volt elnöke elmondta: éveken keresztül támadta a balliberális értelmiség, amikor a különböző ügyekben támogatta a Jobbik álláspontját, és szóba állt jobbikos politikussal, most azonban a fajgyűlölő Tóth Pétert támogatják. Túljutott a válságon a munkaerőpiac: a KSH adatai szerint a rendszerváltás óta nem dolgoztak ennyien Magyarországon, miután júniusban elérte a 4,7 milliót a foglalkoztatottak száma - írja a Világgazdaság. A kormány újraindította a gazdaságot, és ennek a magyar családok lesznek a nyertesei - mondta Tállai András államtitkár. Most is lehet támogatást igényelni a nagycsaládosoknak az autóvásárláshoz - mondta Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. Jelenleg közel 30 ezer nappali tagozatos diák dolgozik a Nyári diákmunka program támogatásával - mondta Bodó Sándor. Az ITM államtitkára bejelentette, az egyszer már megemelt, így 3,4 milliárd forintos keretet, az élénk érdeklődésre tekintettel, további 250 millió forinttal toldotta meg a kormány. Három városban nyolc programmal, koncertekkel, kiállításokkal és konferenciákkal is készül az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága magyar elnökségének idejére az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Az idén eddig már több mint 54 ezer embert fogtak el a határon, és több mint ötszáz embercsempész ellen indult eljárás - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. A koronavírus-fertőzöttek száma 199,5 millió, az áldozatoké 4,2 millió világszerte. Minden nyolcadik regisztrált fertőzött Montenegróban a turisták közül kerül ki - közölte az ország közegészségügyi intézete. Oroszországban továbbra is feszült a helyzet az új koronavírus-fertőzés terjedése miatt, ám a tendencia a stabilizálódás irányába mutat - jelentette ki Anna Popova tiszti főorvos. Újabb járványügyi szigorításokról döntött és szeptemberi zárlatra készül az izraeli kormány. Az Egyesült Államok mintegy 110 millió adag oltást szállított több mint 60 országnak Afganisztántól Zambiáig - jelentette be a Fehér Ház. Két San Franciscó-i kórház több száz, többségében beoltott alkalmazottja fertőződött meg koronavírussal júliusban - jelentette az amerikai sajtó. Le kellene mondania a szexuális zaklatással vádolt Demokrata párti Andrew Cuomo New York-i kormányzónak - mondta Joe Biden amerikai elnök. 13-an vesztették életüket, és mintegy húszan sebesültek meg egy kabuli támadásban - közölte Mírvaisz Sztanekzai afgán belügyi szóvivő. Kézigránáttal ment be egy férfi Kijevben a kormány székházába, és azzal fenyegetőzött, hogy felrobbantja, de a rendőrök rövid idő alatt őrizetbe vették. Negyvenegyen haltak meg Mali déli részén egy közúti szerencsétlenségben, amelyben egy árut és piaci munkásokat szállító teherautó autóbusszal ütközött . Összeütközött két személyszállító vonat Nyugat-Csehországban, a német határ melletti Domazlice közelében, két ember meghalt, és mintegy negyvenen megsérültek. Nem csillapodtak a tüzek Athén északi részén, a görög főváros hatóságai arra kérték az embereket, maradjanak otthon, és ne nyissanak ablakot. Tizenhét migránst találtak egy kisteherautóban a rendőrök az M1-es autópályán Győrszentivánnál, a 23 éves román sofőrt elfogták. Letartóztattak egy férfit, aki kisebb „robbanószerarzenált” rejtegetett otthonában - közölte a Budapest Környéki Törvényszék Két kamion frontálisan összeütközött a 4-es úton Szolnoknál, a balesetben mindkét sofőr a helyszínen meghalt - közölte a rendőrség. Meghalt egy kerékpáros, miután egy autó elgázolta Sárváron. Lőrincz Viktor a kötöttfogású birkózók 87 kilogrammos súlycsoportjában ezüstérmet szerzett az olimpián. Olasz Anna negyedikként végzett a női nyíltvízi úszók 10 kilométeres versenyszámában a tokiói olimpián. A magyar férfi vízilabda-válogatott bejutott az elődöntőbe a tokiói olimpián, miután a negyeddöntőben 15:11-re legyőzte Horvátország csapatat. A magyar női kézilabda-válogatott 26:22-es vereséget szenvedett a norvég csapattól az olimpia női kézilabdatornájának negyeddöntőjében. Megműtötték Sigér Dávidot, a bajnoki címvédő Ferencváros labdarúgócsapatának válogatott középpályását.