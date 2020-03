Felfüggesztik a Budapest és Dubaj közti járatokat is

Gyűjtést indítottak a Hírtv dolgozói, hogy segítsék a koronavírus elleni védekezést és a gyógyítást. Csatornánk 300 dolgozója saját fizetéséből ezer Ft-ot ajánlott fel, így 300 ezer Ft gyűlt össze, amelyet a Szent László kórház alapítványának juttatunk el Szent László és a Szent István Kórház Betegeiért, Orvosaiért és Dolgozóiért Alapítvány számlaszáma: 11705008-29919907. A balliberális médiumok, az Index, és a 444 közben saját magának gyűjt a koronavírusra hivatkozva. 73-ra nőtt az új koronavírussal fertőzött betegek száma hazánkban. Közülük 9 iráni, 1 brit, 1 kazah és 62 magyar állampolgár. Óriási, akár tíz-tizenötszörös lehet a különbség a kimutatottan koronavírusus betegek és a megfertőzöttek között, hiszen az érintettek akár 80 százalékánál tünetmentes a vírus jelenléte - mondta a Kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Kulcsfontosságúnak nevezte a koronavírussal összefüggésben elrendelt veszélyhelyzet Országgyűlés általi meghosszabbítását Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A meglévő tíz akciócsoporton túl egy újabbat, úgynevezett önkéntes akciócsoportot állít fel a miniszterelnök a koronavírus-járvánnyal összefüggésben, amit Révész Máriusz kormánybiztos, országgyűlési képviselő vezet - ismertette Gulyás Gergely. A hitelek törlesztésének idei évre szóló, a koronavírus-járvány miatt elrendelt felfüggesztése a babaváró- és a diákhitelekre is vonatkozik - mondta Gulyás Gergely a Kormányinfón. A kormány igyekszik levenni a terhet az emberekről a bejelentett intézkedésekkel- mondta a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője Magyarország élőben című műsorunkban. Farkas Örs hangsúlyozta: nem kell külön kérvényezni a hitel törlesztésének szüneteltetését, azt azonban igen, ha valaki az intézkedés ellenére továbbra is fizetni szeretne. A pénzügyi szféra, a bankok és a lízingcégek megkezdték a kormányrendelet által előírt intézkedések végrehajtását, csütörtöktől leállították a törlesztőrészletek beszedését - közölte a Magyar Bankszövetség. A magyar bankrendszer felkészült a rendkívüli helyzetre és az ahhoz kapcsolódó különleges intézkedésekre - mondta a Bankszövetség képviselőivel folytatott egyeztetést követően Varga Mihály pénzügyminiszter. Magyar Nemzeti Bank: a bankok számára is fontos, hogy a reálgazdaságban megjelenő likviditási problémák áthidalása révén az ügyfelek megőrizhessék fizetési képességüket. Több szakmai protokoll és új rendelkezés teszi biztonságosabbá a járvány miatti veszélyhelyzetben a szociális területen dolgozók munkáját és az ellátottak életét - írja a Magyar Nemzet. Szűrősátrat állítottak fel több vidéki kórháznál a koronavírus-járvány miatt, így Nagykanizsán és Orosházán is. Vissza kellene térni a normális kerékvágásba, mert a „félelem vírusa” már lassan legyűri a koronavírust, és pánikvásárlásra, túlfogyasztásra sarkkal sokakat – mondta Nagy István agrárminiszter a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Megakadályozta Magyar Helsinki Bizottság, hogy kiutasítsák hazánkból azt a 13 iráni diákot, akik elhagyták a karantént, hangosan garázdálkodtak, és erőszakosan léptek fel a kórház dolgozóival szemben. A tanulók a Soros-szervezet segítségével bírósági felülvizsgálatot és azonnali jogvédelmet kértek, így a bíróság döntésééig Magyarországon maradhatnak. A koronavírus terjedésének megelőzése érdekében ideglenesen leállítja az áram- és gázfogyasztásmérők leolvasását az E.ON, az ügyfeleket pdig arra kérik, hogy elektronikus úton adják meg a fogyasztásmérők állását. A megkérdezettek 85 százaléka egyetért a koronavírus-karantén szabályait figyelmen kívül hagyó irániak kiutasításával, míg 13 százalékuk nem tartja szükségesnek ezt a lépést - olvasható a Századvég Alapítvány legfrissebb felmérésében. Rendkívüli műsorrend a Hír TV-ben: naponta háromórás, élő műsorfolyamban számol be a Hír TV a koronavírus járványról. A Híradó és a Magyarország élőben című háttérműsor különkiadása 17:00 - 20:00-ig a legfontosabb információkkal, élő bejelentkezésekkel és interjúkkal jelentkezik. Mától elindul egy új esti beszélgetős műsor Bayer Zsolt és G. Fodor Gábor részvételével. A megszokott időpontokban továbbra is lesz Sajtóklub, Keménymag, Credo, Troll, Civil kör és Bayer show. A koronavírus-járvány elleni védekezés lényegi intézkedései nemzeti szinten születnek meg - mondta Navracsics Tibor volt uniós biztos Magyarország élőben című műsorunkban. A szomszédos országokba tartó tranzitutasok helyzetéről is tájékozódott Orbán Viktor miniszterelnök az operatív törzs reggeli ülésén. Orbán Viktor Facebook-videójában hozzátette: bízik abban, hogy jól működött a határzár és a határőrizet, és bízik abban, hogy akiknek kellett, át is jutott a humanitárius folyosókon. Amíg a román kormány garantálja, hogy fogadja a nyugat felől érkező román és bolgár állampolgárokat, addig Magyarország biztosítja nekik a humanitárius folyosót - közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Amíg nem jön létre új megállapodás az EU és Törökország között a migrációs folyamatok feltartóztatására, addig nem lehet arra számítani, hogy Törökország meggátolná a bevándorlók áradatát az unió külső határának irányába -mondta Szijjártó Péter. A külügyminiszter kiemelte: ez azért fontos és veti fel Brüsszel felelősségét, mert mostantól kezdve a bevándorlásnak nemcsak biztonsági és kulturális kockázata van, hanem nagyon súlyos egészségügyi kockázata is. Három, Magyarországról érkező utast is diagnosztizáltak az új koronavírus okozta fertőzéssel Pekingben - közölte a kínai főváros egészségügyi bizottsága. Magyarország jelentette be Európa legbátrabb gazdasági intézkedéseit - írta elektronikus kiadásában a Ziarul Financiar című vezető román gazdasági-pénzügyi napilap. A kétkamarás román parlament első online együttes ülésén jóváhagyta azt a hétfőn kiadott elnöki rendeletet, amely 30 napra rendkívüli állapotot vezet be az új típusú koronavírus-járvány miatt. Romániában a kormány átvállalta a koronavírus-válság miatt bajba jutott munkáltatóktól a kényszerszabadságra küldött alkalmazottak segélyezését. Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma 218 815-re nőtt szerte a világon a Johns Hopkins Egyetem legfrissebb adatai szerint. A halálesetek száma 8810, és 84 114 ember meggyógyult. Az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója szerint a COVID-19 járványt izolálással, teszteléssel és a gyanús esetek nyomon követésével meg lehet fékezni. Ehhez azonban szigorú intézkedéseket kell bevezetni. Az Európai Unió tartalékkészletet hoz létre, hogy segítse a koronavírus elterjedtsége miatt az orvosi felszerelésekből hiánnyal küszködő tagállamokat - jelentette ki Janez Lenarcic, az Európai Bizottság válságkezelésért felelős tagja. Új és példátlan válsággal állunk szemben, amelyet le fogunk győzni - mondta VI. Fülöp spanyol király a nemzethez intézett rendkívüli televíziós beszédében . Fel kell készülni az események bármilyen alakulására a koronavírus-fertőzés terjedésével kapcsolatban - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök. Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök ugyanakkor Minszkben bírálta a COVID-19 világjárvány körül kialakult „eltúlzott rettegést”, és kijelentette, hogy a világ valószínűleg többet szenved majd a pániktól, mint az új koronavírustól. A Franciaországban kihirdetett általános karantén 2. napján több mint 50 százalékkal nőtt a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, a fertőzötteké pedig meghaladta a 9 ezret. Hetven százalék fölé emelte a Giuseppe Conte vezette kormány támogatottsági mutatóit az új típusú koronavírus-fertőzés miatti egészségügyi vészhelyzet, amely újrarajzolta az olaszországi belpolitika korábbi egyensúlyait. A koronavírus-járvány megfékezésre tett erőfeszítések mindenképpen recesszióba taszítják a német gazdaságot, annak mértéke azonban a fertőzés lefutásától függ - jelzi a müncheni ifo gazdaságkutató intézet. Meghaladta a félezret a fertőzött izraeliek száma, eljárások indultak a rendeletek megszegői ellen. Az új típusú koronavírus okozta járvány ellenére az észak-atlanti szövetség működése zavartalan, és a NATO fenntartja a folyamatos készenlétet - jelentette ki Jens Stoltenberg NATO-főtitkár a katonai szövetség 2019-es éves beszámolójának ismertetésekor. Törökország lezárta Görögországgal és Bulgáriával közös határátkelőit a koronavírus-járvány miatt. Ankara az Égei-tengeren közlekedő kompjáratokat is leállíttatta. A határzár csak a személyforgalomra vonatkozik, a teherforgalom továbbra sem korlátozott. Donald Trump amerikai elnök aláírta azt a 250 milliárd dolláros segélycsomagot, amellyel az új típusú koronavírus terjedése elleni azonnali intézkedéseket finanszírozzák. Az Egyesült Államok külképviseletei, tekintettel az új típusú koronavírus terjedésére, beszüntetik a vízumkiadást sok országban - jelentette be az amerikai külügyminisztérium Washingtonban. Egyetlen újabb esetet sem jelentettek szerda éjfélig a járvány kínai gócpontjának számító, közép-kínai Vuhanból, ahonnan az új koronavírus terjedése tavaly év végén elindult. Néhány menetrend szerinti és mentesítő járatot leszámítva teljesen leáll a Lufthansa Csoport, a német légitársaság alig 60 repülőgépet tart meg az aktív flottában - derül ki a cég éves pénzügyi eredményközléséből. Felfüggeszti az Emirates és a Wizz Air is a Budapest és Dubaj közti járatokat. Meghaladta a 3 milliót azoknak a külföldi EU-állampolgároknak a száma, akik már megkapták a tartós nagy-britanniai letelepedési engedélyt - ismertetett friss adatai a brit belügyminisztérium. Több mint 12 ezer olyan román és külföldi állampolgár lépte át a határt Nagylaknál, akik a magyar hatóságok által kijelölt humanitárius folyósokon érték el Romániát. Az úgynevezett unokázós csalók is alkalmazkodtak a koronavírus-járványhoz - mondta Garamvölgyi László, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kommunikációs igazgatója a Kossuth Rádióban. Garamvölgyi László elmondta, mostanában azzal a történettel hívják fel ezek a csalók az idős embereket, hogy az unokájuk megfertőződött a vírussal, ezért pénzre van szükségük, valamint vírusteszteket kínálnak a hiszékeny embereknek. A Budapest Airport a forgalomcsökkenés okozta jelentős bevételkiesés és veszteség ellenére is fenn tudja tartani a repülőtér biztonságos működését és biztosítani tudja a forgalom újraindulását. Mától tanszüneti menetrend szerint indulnak a közösségi közlekedési járatok Budapesten. A járványügyi helyzet miatt a MÁV-Start átszervezte és korlátozta személyes ügyfélszolgálatai működését - közölte a vasúttársaság. A koronavírus-járvány miatt a Forma-1 szervezői úgy döntöttek, hogy a szokásos nyári szünetet most elrendelik annak érdekében, hogy a szezont minél több futammal lehessen megrendezni. Egyre többen kritizálják a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot, amely - hivatalos kommunikációja szerint - továbbra sem vette fontolóra a nyári, tokiói ötkarikás játékok elhalasztását a koronavírus-járvány miatt. A Budapest Honvéd labdarúgócsapata közös megegyezéssel szerződést bontott Giuseppe Sannino vezetőedzővel és stábjával.