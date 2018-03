Felfüggesztették Czeglédy Csaba mentelmi jogát

A politikusnak egyelőre azonban nem kell visszamenni a börtönbe. Az eljárást a volt fideszes legfőbb ügyész, Polt Péter kezdeményezte a testületnél. Az ügyvéd tegnap szabadult az előzetes letartóztatásból, miután hivatalosan is Vas megye 1. számú választókerületének országgyűlési képviselőjelöltje lett.

A Nemzeti Választási Bizottság szerint a választási eljárás nem akaszthatja meg a Czeglédy Csabával szemben korábban indult büntetőeljárást. Az ügyvéd a gyanú szerint iskolaszövetkezeteken keresztül több mint 6 milliárdos költségvetési csalást követett el. Az előzetes letartóztatásból csütörtökön szabadult, miután független jelöltként hivatalosan is Vas megye 1. számú választókerületének országgyűlési képviselőjelöltje lett és ezzel mentelmi jogot szerzett.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

– Annak kellett volna inkább helyt adniuk, hogy az én választójogom, illetve a szombathelyi választóknak azon joga, hogy rám szavazhassanak, ez ne csorbuljon – mondta Czeglédy Csaba független országgyűlési jelölt.

Czeglédy Csaba azt mondta, nem a büntetőeljárást akarja megúszni, a választási küzdelemben azonban részt szeretne venni, sőt szeretne bekapcsolódni a pártok közötti egyeztetésbe, hogy a szombathelyi választókerületben ő lehessen a legesélyesebb kihívója a fideszes Hende Csabának.

– Igen is a mostani kormánypártoknak van félnivalója attól, hogy én szabadlábon vagyok. Az elmúlt hónapokban én azt gondolom, hogy több olyan ügy került volna a nyilvánosságra, ami teljesen más színben tüntetné fel a mostani kormánypártok képviselőit a választók előtt. Ebben a munkámban meg voltam akadályozva, illetve ez a büntetőeljárás, illetve az én előzetes letartóztatásom igenis a 2018-as választásokkal volt összefüggésben – tette hozzá Czeglédy.

Czeglédy Csaba csütörtökön a Hír TV-ben arról is beszélt, hogy tavaly nyári őrizetbe vétele előtt kormánypárti politikusokat érintő bankszámla mozgásokkal kapcsolatban folytatott egyeztetéseket több személlyel is. Az ügyvéd elárulta azt is, hogy letartóztatása alatt hivatalos személyek próbálták meg rávenni arra, hogy Gyurcsány Ferenc ellen valljon, csütörtöki szabadulása után pedig az Elios-ügy eddig ismeretlen dokumentumait adta át neki valaki. Czeglédy azt mondta: eddig csak annyit hámozott ki a papírokból, hogy a közvilágítási botrányban újabb városok érintettek, és azt ígérte, hogy a papírokat újságíróknak adja majd át. Az ügyvéd úgy gondolja, miután előzetes letartóztatását megszüntették, ugyanazon bűncselekmény gyanúja miatt nem vehetik újra őrizetbe. A fideszes Budai Gyula viszont sürgeti a legfőbb ügyészt.

– Tekintettel arra, hogy a legfőbb ügyész indítványozta Czeglédy Csaba mentelmi jogának felfüggesztését, a legfőbb ügyész térfelén pattog a labda, és a legfőbb ügyésznek kell indítványt tenni a bíróságra a kényszer intézkedés elrendelésére – fogalmazott Budai Gyula.

– Úgy fest, hogy Orbán Viktor megnyomta a pánikgombot és elkezdett rettegni, hiszen egy mentelmi joggal rendelkező képviselőjelölttől próbálnak most megszabadulni, aki lehet, hogy terhelő adatokkal rendelkezik a FIDESZ különböző politikusaira. A DK szerint erős a gyanú, hogy ez egy koncepciós per, ráadásul az, hogy Czeglédy Csabát gyakorlatilag azzal kecsegtették, hogy szabadon engedhetik, hogy ha Gyurcsány Ferencre vall, az pedig hát mindennek az alja, ez pontosan azt jelzi, hogy ez nem egy demokrácia, diktatúra van és Orbán Viktor senki mástól, Gyurcsány Ferenctől retteg – jelentette ki Gréczy Zsolt, a DK szóvivője.

Czeglédy Csaba a Kúrián támadja meg a Nemzeti Választási Bizottság döntését: mentelmi jogának felfüggesztéséről.