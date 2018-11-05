2018. november 5.,
hétfő, Imre napja

Felfüggesztett börtönt kapott Tarjányi Péter

Hír TV

2018. november 5., hétfő 16:57, frissítve: hétfő 18:25

Csalás miatt jogerősen két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte Tarjányi Pétert a Zoom.hu tulajdonosát a Fővárosi Ítélőtábla – tudta meg a PestiSrácok.hu.

A biztonságpolitikai szakértő ügyvédje elmondta: nem ért egyet a másodfokú bíróság döntésével, így jogi lépésként a döntés felülvizsgálatát fogják kérni a Kúriától. Tarjányi az áprilisi választást megelőzően hirtelen felbukkant, és Lattmann Tamás nemzetközi jogásszal együtt kulcsszerepet játszott Botka László kormányfőjelölt elgáncsolásában.

 

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