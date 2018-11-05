Felfüggesztett börtönt kapott Tarjányi Péter

2018. NOVEMBER 5., HÉTFÕ
ÁDER JÁNOS ÁLLAMFÕ A SÁNDOR-PALOTÁBAN FOGADTA AZ ÚJ BAHREINI, PALESZTIN, ZÖLD-FOKI, GEORGIAI ÉS IZLANDI NAGYKÖVETEKET.
ELISMERI A KORMÁNY A SZAKSZERVEZETEK JAVASLATÁT A MINIMÁLBÉR EMELÉSÉRÕL MAGYAR IDÕK.
AZ ÁLLAM NEM LEHET VILÁGNÉZETILEG SEMLEGES MONDTA RÉTVÁRI BENCE, AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMÁNAK PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁRA.
AZ MSZP-PÁRBESZÉD SZÖVETSÉG KÖZÖSEN KÉSZÜL A JÖVÕ ÉVI EP-VÁLASZTÁSRA, KAMPÁNYUK EGYIK KULCSTÉMÁJA AZ EURÓPAI ÜGYÉSZSÉGHEZ VALÓ CSATLAKOZÁS LESZ.
LMP: A KORMÁNYNAK SÜRGÕSEN CSELEKEDNIE KELL A KLÍMAVÁLTOZÁS ELLEN.
ÚJRAINDUL AZ OTTHON MELEGE PROGRAM, LEHET PÁLYÁZNI A HÁZTARTÁSI NAGYGÉPEK CSERÉJÉRE.
LEMONDOTT A REGIONÁLIS ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS ELNÖKI POSZTJÁRÓL GÉMESI GYÖRGY.
VÉCSEY LÁSZLÓ FIDESZES KÉPVISELÕ SZERINT GÉMESI GYÖRGY LEMONDÁSÁVAL ELISMERTE A FELELÕSSÉGÉT A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSBAN KIALAKULT HELYZETÉRT.
NOVÁK KATALIN EMMI-ÁLLAMTITKÁR: A HÉTEN INDUL A GYERMEKES CSALÁDOK TÁMOGATÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRÕL SZÓLÓ NEMZETI KONZULTÁCIÓ.
AZ MSZP SZERINT FELESLEGES AZ ÚJ NEMZETI KONZULTÁCIÓ, AZ LMP SZERINT PEDIG VANNAK FONTOSABB TÉMÁK IS, AMELYEKRÕL BESZÉLNI KELLENE.
NAK: DECEMBER VÉGÉIG KELL BEJELENTENI A 2500 NM-NÉL NAGYOBB GYÜMÖLCSÖSÖKET, A HATÁRIDÕ ELMULASZTÁSA 50 EZRES BÍRSÁGGAL JÁRHAT.
KÉT FELSZÍNI ÉS KÉT FELSZÍN ALATTI MEGÁLLÓVAL BÕVÜL A 3-AS METRÓ ÉSZAKI SZAKASZA, MINTEGY HÁROMMILLIÁRD FORINTBÓL.
TAVALY AZ ÉV ELSÕ FÉLÉVBEN 275 KERÉKPÁROS BALESET TÖRTÉNT BUDAPESTEN, MÍG IDÉN UGYANEBBEN AZ IDÕSZAKBAN 309 VOLT, AMI 12%-OS EMELKEDÉS.
OKTÓBERBEN 5,4 SZÁZALÉKKAL TÖBB ÚJ AUTÓT HELYEZTEK FORGALOMBA MAGYARORSZÁGON, MINT EGY ÉVVEL KORÁBBAN.
ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK SANGHAJBAN: KÖZÉP-EURÓPA GAZDASÁGI NÖVEKEDÉSE KÉTSZER NAGYOBB AZ EURÓPAI ÁTLAGNÁL, AMIRE KÍNA IS FELFIGYELT.
AZ IMPORTVÁM CSÖKKENTÉSÉRE ÉS A KÍNAI PIACHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS MEGKÖNNYÍTÉSÉRE TETT ÍGÉRETET HSZI CSIN-PING KÍNAI ELNÖK.
ÚJRA LEHET MAGYAR BAROMFIT EXPORTÁLNI KÍNÁBA, AZ ORSZÁG FELOLDOTTA A MADÁRINFLUENZA ELLENI VÉTÓT MAGYARORSZÁGGAL SZEMBEN.
A NÉMET KERESZTÉNYDEMOKRATÁK ÉS SZOCIÁLDEMOKRATÁK FOLYTATNI KÍVÁNJÁK A KORMÁNYZATI EGYÜTTMÛKÖDÉST JELENTETTÉK KI A PÁRTOK VEZETÕI BERLINBEN.
SEBASTIAN KURZ OSZTÁK KANCELLÁR: SZERBIA ÉS KOSZOVÓ KOMPROMISSZUMOS MEGOLDÁS KERETÉBEN RENDEZZE FENNÁLLÓ PROBLÉMÁIT!
AZ USA ÉLETBE LÉPTETTE A MEGÚJÍTOTT SZANKCIÓKAT IRÁN ELLEN.
MIKE POMPEO AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTER: IRÁN VAGY NORMÁLIS ORSZÁGKÉNT CSELEKSZIK, VAGY GAZDASÁGI ÖSSZEOMLÁSSAL KELL SZEMBENÉZNIE.
IRÁNI ELNÖK: IRÁN MEG FOGJA SÉRTENI AZ AMERIKAI SZANKCIÓKAT, ÉS TOVÁBBRA IS FOG KÕOLAJAT ÉRTÉKESÍTENI.
AZ ENSZ KÖZÖS FELLÉPÉSÉT SÜRGETTE HÉTFÕN IRÁN ENSZ-NAGYKÖVETE AZ USA IRÁN ELLENES - ÁLTALA JOGELLENESNEK NEVEZETT - SZANKCIÓKKAL SZEMBEN.
A HATÓSÁGOK SZERINT EDDIG 29 ÁLDOZATA VAN AZ OLASZORSZÁGI VIHAROKNAK, SZICÍLIÁBAN MEGHALT EGY 9 TAGÚ CSALÁD, AMIKOR HÁZUKAT ELÖNTÖTTE A VÍZ.
SZEXUÁLIS VISSZAÉLÉS ÉS GYEREKEKRÕL PORNOGRÁF FELVÉTELEK KÉSZÍTÉSE MIATT 130 ÉVES BÖRTÖNBÜNTETÉST KAPOTT EGY VOLT SZERZETESTANÁR SPANYOLORSZÁGBAN.
LE MONDE: NEMZETKÖZI ELFOGATÓPARANCSOT ADOTT KI FRANCIAORSZÁG A SZÍRIAI REZSIM HÁROM MAGAS RANGÚ VEZETÕJE ELLEN.
ZAVARGÁSOK TÖRTEK KI ÚJ-KALEDÓNIÁBAN, A FÜGGETLENSÉGI NÉPSZAVAZÁS UTÁN TÖBBEN GYÚJTOGATTAK ÉS KÖVEKET DOBÁLTAK
AZ USA ELÍTÉLTE AZ ENSZ EMBERI JOGI TANÁCSÁBAN. DZSAMÁL HASOGDZSI KORMÁNYKRITIKUS ÚJSÁGÍRÓ "ELÕRE KITERVELT MEGGYILKOLÁSÁT" SZAÚD-ARÁBIA ISZTAMBULI FÕKONZULÁTUSÁN.
TÖRÖK LAP: SZAÚD-ARÁBIA EGY VEGYÉSZT ÉS EGY TOXIKOLÓGUST KÜLDÖTT A HASOGDZSI GYILKOSSÁG NYOMAINAK ELTÜNTETÉSÉRE.
ISMERETLEN BAKTÉRIUM VÉGZETT EGY NAP ALATT 12 ÚJSZÜLÖTTEL AZ AFGANISZTÁN ÉSZAKKELETI RÉSZÉBEN TALÁLHATÓ PANDZSSÍR TARTOMÁNYÁBAN.
MEGGONDOLATLAN PRÓBÁLKOZÁSNAK NEVEZTE A 2011-ES, EGYIPTOMON IS VÉGIGSÖPRÕ ARAB TAVASZT ABDEL-FATTÁH ESZ-SZÍSZI EGYIPTOMI ELNÖK.
KUTATÓ: AZ ISTENKÁROMLÁST TILTÓ TÖRVÉNYT ARRA HASZNÁLJÁK FEL PAKISZTÁNBAN, HOGY KONCEPCIÓS ÜGYEKET KREÁLVA BÁNJANAK EL ELLENSÉGEIKKEL.
ELSÕKÉNT A VILÁGON EMBERI VIZELET FELHASZNÁLÁSÁVAL KÉSZÍTETTEK TÉGLÁT LABORATÓRIUMI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT A DÉL-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁGBAN.
MOTORRAL ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ BUDAPEST III. KERÜLETÉBEN, AZ ÁRPÁD FEJEDELEM ÚTJA ÉS A TÍMÁR UTCA KERESZTEZÕDÉSÉBEN, A MOTOROS MEGSÉRÜLT.
FELBORULT EGY AUTÓ A 4-ES FÕÚT NYÍRBOGDÁNY ÉS NYÍRTURA KÖZÖTTI SZAKASZÁN, A SOFÕR MEGSÉRÜLT.
TÛZ ÜTÖTT KI EGY XIV. KERÜLETI TÁRSASHÁZ EGYIK ELSÕ EMELETI LAKÁSÁBAN, A JÁVORKA ÁDÁM UTCÁBAN, A TÛZOLTÓK EGY HOLTTESTET HOZTAK KI A LAKÁSBÓL.
BALATONI HAJÓZÁSI ZRT.: HÉTFÕTÕL MÁR CSAK ÓRÁNKÉNT JÁR A BALATONI KOMP SZÁNTÓD ÉS TIHANY KÖZÖTT.