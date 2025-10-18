Felfokozott hangulatban telt a Harcosok Klubja zánkai rendezvénye

Megosztás itt:

A cikk a Magyar Nemzet honlapján is elérhető.

„Egész jól nézünk ki” – idézte Orbán Viktor miniszterelnököt Menczer Tamás a Harcosok Klubja második edzőtáborában elmondott beszédében. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója emlékeztetett, a Harcosok Klubja első edzőtábora is óriási siker volt, néhány héttel ezelőtt Sátoraljaújhelyen nyolcszázan voltak. „Most közel kétszer annyian vagyunk, és csak azért nem vagyunk többen, mert nem férnek többen be” – hangsúlyozta.

Menczer Tamás felidézte a Harcosok Klubja jelmondatát is: Harcolunk az igazságért, harcolunk a hazugság ellen. Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, ma startolt a Harcosok Klubja második edzőtábora Zánkán. Az eseményt október 18–19. között rendezik. A rendezvényen Orbán Viktor is részt vett, akit vastapssal köszöntöttek. A Magyar Nemzet erről ITT írt tudósítást.

Fotó: Facebook / Orbán Viktor