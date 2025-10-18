Keresés

2025. 10. 18. Szombat Lukács napja
Felfokozott hangulatban telt a Harcosok Klubja zánkai rendezvénye

2025. október 18., szombat 21:30 | Magyar Nemzet
Zánka teltház Orbán Viktor Harcosok Klubja vastaps

A rendezvényen Orbán Viktor is részt vett, akit vastapssal köszöntöttek.

  • Felfokozott hangulatban telt a Harcosok Klubja zánkai rendezvénye

A cikk a Magyar Nemzet honlapján is elérhető.

„Egész jól nézünk ki” – idézte Orbán Viktor miniszterelnököt Menczer Tamás a Harcosok Klubja második edzőtáborában elmondott beszédében. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója emlékeztetett, a Harcosok Klubja első edzőtábora is óriási siker volt, néhány héttel ezelőtt Sátoraljaújhelyen nyolcszázan voltak. „Most közel kétszer annyian vagyunk, és csak azért nem vagyunk többen, mert nem férnek többen be” – hangsúlyozta.

Menczer Tamás felidézte a Harcosok Klubja jelmondatát is: Harcolunk az igazságért, harcolunk a hazugság ellen. Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, ma startolt a Harcosok Klubja második edzőtábora Zánkán. Az eseményt október 18–19. között rendezik. A rendezvényen Orbán Viktor is részt vett, akit vastapssal köszöntöttek. A Magyar Nemzet erről ITT írt tudósítást. 

Fotó: Facebook / Orbán Viktor

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

