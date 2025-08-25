Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 25. Hétfő Lajos, Patrícia napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Radar 17:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Felfoghatatlan tragédia: 5 kisgyermek maradt árván Orosházán

2025. augusztus 25., hétfő 16:00 | Borsonline

Édesanyjuk alig egy hónapja hunyt el és most tragikus hirtelenséggel édesapjuk is távozott.

  • Felfoghatatlan tragédia: 5 kisgyermek maradt árván Orosházán

Öt orosházi kisgyermek sorsáért aggódtak sokan az elmúlt hetekben. Édesanyjuk, Hevesi Mónika tragikus hirtelenséggel, mindössze 36 éves korában elhunyt július 18-án. Az édesapa, Szokodi Szabolcs magára maradt öt gyermekével. A család megsegítésére páratlan összefogás indult.

– Pénteken délután 3 órakor még beszéltem vele telefonon a vonatról, akkor annyit mondott, hogy nem érzi jól magát és pihen, mondtam neki, hogy jó, nemsokára hazaérek. Fél négykor még annyit írt nekem összefüggéstelenül a messengeren, hogy “szeretlek”, de nem lehetett kiolvasni. Megkérdeztem, hogy mit szerettél volna írni, akkor leírta helyesen és ez volt az utolsó beszélgetésünk. Mire hazaértem a vonattal, addigra a barátnője már a mentősökkel ment be a lakásba – mesélte akkor az édesapa. Mivel a jövedelmük közös számlára érkezett, Mónika halálakor azonnal zárolták, így a család komoly bajba került. Gyűjtés indult a megsegítésükre.

Csakhogy a sors újabb csapást mért a családra: Szabolcs testvére tette közzé a sokkoló hírt: Szabolcs agyvérzést kapott és nem tudták megmenteni az életét. Augusztus 23-án elhunyt. Testvérem, Szabolcs súlyos agyvérzés következtében került kórházba, ahol nem tudtak rajta segíteni. Szombat délelőtt agyhalottnak nyilvánították, délután még volt lehetőségem elbúcsúzni tőle. Este pedig szerveit, amelyek működőképesek voltak, eltávolították, hogy mások életét megmenthessék.

Az öt gyermek így árván maradt, és az édesapa temetésére is gyűjtést indítottak - írta a Beol.hu.

– Most külön szeretném kérni a segítségeteket, hogy Szabolcs temetésének költségeit méltó módon fedezni tudjuk és párja mellett békére leljen – írta Szokodi Szilvia, az elhunyt apa testvére a közösségi oldalon.

Aki hozzájárulna, bármilyen összeg is hatalmas segítség. Kedvezményezett neve: Szokodi Szilvia. Számlaszám: 11773487-01034121

Közlemény: Adomány temetésre

Teljes cikk a BORSONLINE oldalán olvasható.

Fotó: Canva



További híreink

Öt butító szokás, amiket jobb ha azonnal elhagysz

Gyász és döbbenet – Kiderült, ki vesztette életét vasárnap az M3-as autópályán

Retró kvíz – 10-ből 9-en elvéreznek rajta, neked sikerül?

Királynőket megszégyenítő luxusban utazgat Magyar Péter élettársa + fotók

Búcsúzik Lékai-Kiss Ramóna, több autót is totálkárosra tört a TV2 sztárja

Szoboszlai miatt tört ki éles szakmai vita Liverpoolban a mai rangadó előtt

Szigorítás Szlovákiában: aki nem dolgozik, nem kap segélyt sem

Arne Slot elszólása lavinát indíthat meg Szoboszlai Dominik körül

Rendkívüli Kormányinfó: Fontos bejelentések várhatóak ma 15:30-kor!

További híreink

Rendkívüli Kormányinfó: Fontos bejelentések várhatóak ma 15:30-kor!

Háború Ukrajnában – ünnepi beszédében Zelenszkij mosolyogva, gúnyosan üzent Magyarországnak + videó

Hatalmas blöffel etette híveit Magyar Péter, de lehullt róla a lepel

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Orbán Viktor édesapja tiszta vizet önt a pohárba Hatvanpuszta kapcsán
2
Gyász és döbbenet – Kiderült, ki vesztette életét vasárnap az M3-as autópályán
3
Háború Ukrajnában – ünnepi beszédében Zelenszkij mosolyogva, gúnyosan üzent Magyarországnak + videó
4
A Magyar Nemzet szerint Varga Judit megjelenése óta Magyar Péter egyre többet hibázik + videó
5
Sokkolóan fájdalmas beismerést tett a német kancellár + videó
6
Hatalmas blöffel etette híveit Magyar Péter, de lehullt róla a lepel
7
Rendkívüli Kormányinfó élőben: Fontos bejelentések + videó
8
A francia külügyminisztérium berendelte az amerikai nagykövetet
9
Orbán Viktor: Zelenszkij mondatainak hosszú lesz az árnyéka
10
Ismét parázs vitát hozott a Csörte, szinte megfagyott a levegő a HírTV stúdiójában + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!