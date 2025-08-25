Felfoghatatlan tragédia: 5 kisgyermek maradt árván Orosházán

Megosztás itt:

Öt orosházi kisgyermek sorsáért aggódtak sokan az elmúlt hetekben. Édesanyjuk, Hevesi Mónika tragikus hirtelenséggel, mindössze 36 éves korában elhunyt július 18-án. Az édesapa, Szokodi Szabolcs magára maradt öt gyermekével. A család megsegítésére páratlan összefogás indult.

– Pénteken délután 3 órakor még beszéltem vele telefonon a vonatról, akkor annyit mondott, hogy nem érzi jól magát és pihen, mondtam neki, hogy jó, nemsokára hazaérek. Fél négykor még annyit írt nekem összefüggéstelenül a messengeren, hogy “szeretlek”, de nem lehetett kiolvasni. Megkérdeztem, hogy mit szerettél volna írni, akkor leírta helyesen és ez volt az utolsó beszélgetésünk. Mire hazaértem a vonattal, addigra a barátnője már a mentősökkel ment be a lakásba – mesélte akkor az édesapa. Mivel a jövedelmük közös számlára érkezett, Mónika halálakor azonnal zárolták, így a család komoly bajba került. Gyűjtés indult a megsegítésükre.

Csakhogy a sors újabb csapást mért a családra: Szabolcs testvére tette közzé a sokkoló hírt: Szabolcs agyvérzést kapott és nem tudták megmenteni az életét. Augusztus 23-án elhunyt. Testvérem, Szabolcs súlyos agyvérzés következtében került kórházba, ahol nem tudtak rajta segíteni. Szombat délelőtt agyhalottnak nyilvánították, délután még volt lehetőségem elbúcsúzni tőle. Este pedig szerveit, amelyek működőképesek voltak, eltávolították, hogy mások életét megmenthessék.

Az öt gyermek így árván maradt, és az édesapa temetésére is gyűjtést indítottak - írta a Beol.hu.

– Most külön szeretném kérni a segítségeteket, hogy Szabolcs temetésének költségeit méltó módon fedezni tudjuk és párja mellett békére leljen – írta Szokodi Szilvia, az elhunyt apa testvére a közösségi oldalon.

Aki hozzájárulna, bármilyen összeg is hatalmas segítség. Kedvezményezett neve: Szokodi Szilvia. Számlaszám: 11773487-01034121

Közlemény: Adomány temetésre

