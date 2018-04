Félezer szír menekült tért vissza hazájába

SAJÁT TAVALYI FELJELENTÉSE VEZETHETTE EL A RENDÕRÖKET AHHOZ A HANGFELVÉTELHEZ, AMI MIATT ÕRIZETBE VETTÉK GYÁRFÁS TAMÁST - MAGYAR IDÕK. AZ ÚSZÓ SZÖVETSÉG VOLT ELNÖKÉT EMBERÖLÉSRE VALÓ FELBUJTÁSSAL GYANÚSÍTJÁK A FENYÕ-GYILKOSSÁG ÜGYÉBEN. EGY ÓRIÁSI ADATBÁZIST TÖRÖLT AZ ÉV ELEJÉN A VÁLASZTÁSI SZOFTVERT FEJLESZTÕ CÉG - 24.HU. MIRKÓCZKI: A TERVEK SZERINT KÉTSZER ÜL MAJD ÖSSZE A JOBBIK KONGRESSZUSA - KOSSUTH RÁDIÓ. TÖBB MINT 150 JOGORVOSLATI KÉRELEM ÉRKEZETT A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGHOZ. TÖBB ELJÁRÁST IS NYERT A TASZ VÁLASZTÁSI CSALÁSOK ÜGYÉBEN. SÉRTENÉ A NYOMOZÁS ÉRDEKEIT, EZÉRT NEM HOZHATÓ NYILVÁNOSSÁGRA AZ OLAF-JELENTÉS AZ ADATVÉDELMI BIZTOS SZERINT. 3 ÉVES KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJAT KAPOTT SOROS GYÖRGYTÕL SCHMIDT MÁRIA, A MOSTANI ÖNÉLETRAJZÁBAN AZONBAN EZT MÁR NEM TÜNTETI FEL. A SCHMIDT TULAJDONÁBAN LÉVÕ FIGYELÕ A MÚLT HÉTEN KÖZÖLT LISTÁT AZ ÁLTALUK CSAK SOROS-BÉRENCNEK NEVEZETT SZEMÉLYEKRÕL. MEGSZORÍTÁS JÖHET AZ ÉV VÉGÉN A KÖLTSÉGVETÉSBEN, MIUTÁN AZ ÉV ELSÕ HÓNAPJÁBAN JELENTÕSEN NÕTT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY. KARÁCSONY GERGELY: AZ MSZP-PÁRBESZÉD FRAKCIÓSZÖVETSÉGKÉNT DOLGOZIK A PARLAMENTBEN. HIÁBA LETT KÉPVISELÕ, KÖVÉR LÁSZLÓ KITILTÁSA MIATT NEM ENGEDTÉK BE A FRAKCIÓÜLÉSRE TORDAI BENCÉT, AZ MSZP-PÁRBESZÉD KÉPVISELÕJÉT. ORBÁN VEJÉNEK, TIBORCZ ISTVÁNNAK AZ ELIOS-OS ÜZLETTÁRSA ÜZEMELTETHETI TOVÁBB A KOLOSY TÉRI PIACOT. TÖBB MINT 840 MILLIÓÉRT KÉR KÖZBESZERZÉSI TANÁCSOKAT A NAV EGY TIBORCZ-KÖZELI CÉGTÕL - 24.HU. 470 MILLIÓ FORINTÉRT SZERZÕDÖTT A MINISZTERELNÖKSÉGGEL 3 HAVI MUNKÁRA AZ SBGK ÜGYVÉDI IRODA. A TERVEZETTNÉL KÉSÕBB ÉS 1,5 MILLIÁRDDAL DRÁGÁBBAN KÉSZÜL EL AZ ORSZÁGGYÛLÉS ÚJ IRODAHÁZÁNAK ÉPÍTÉSE. 60 MILLIÓ FORINTÉRT REKLÁMOZZÁK, HOGY ÉPÜL AZ ÚJ PUSKÁS-STADION. FRANCIA ELEMZÕ: MAGYARORSZÁG SOHA NEM LESZ BEVÁNDORLÓORSZÁG, MERT NEM AKARNAK ODA MENNI A MIGRÁNSOK. EGYEDÜL MAGYARORSZÁG NEM ÍRTA ALÁ AZ UNIÓS ORSZÁGOK KÖZÜL A KÍNAI ÚJ SELYEMÚT ELLENI TILTAKOZÁST. FELSZÓLÍTOTTA AZ UNIÓS TAGÁLLAMOKAT AZ ENSZ KÉSZÜLÕ MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁRÓL SZÓLÓ TÁRGYALÁSOK TÁMOGATÁSÁRA AZ EURÓPAI PARLAMENT. HORVÁT ZÁSZLÓT TAPOSOTT, ÉS SZIDALMAZTA A HORVÁT KÜLDÖTTSÉGET EGY SZERB SZÉLSÕJOBBOLDALI POLITIKUS. AZ INCIDENS MIATT MEGSZAKÍTOTTA 2 NAPOS ÚTJÁT A HORVÁT KÜLDÖTTSÉG. 92 ÉVES KORÁBAN MEGHALT BARBARA BUSH VOLT AMERIKAI FIRST LADY - CNN. ORSZÁGOS FELHÁBORODÁST KELTETT NÉMETORSZÁGBAN, HOGY MEGTÁMADTAK KÉT KIPÁT VISELÕ FÉRFIT. AZ AMERIKAI ELNÖK ÁPRILIS 27-ÉN A FEHÉR HÁZBAN FOGADJA A NÉMET KANCELLÁRT. DONALD TRUMP: HA NEM GYÜMÖLCSÖZÕEK A TÁRGYALÁSOK KIM DZSONG UNNAL, AKKOR OTTHAGYOM. 30 LÖVÉSSEL ÖLTEK MEG A RENDÕRÖK EGY FEGYVERTELEN AFROAMERIKAI FÉRFIT KALIFORNAI ÁLLAMBAN, A RENDÕRÖKET ÕRIZETBE VETTÉK. EGY NAPRA BEZÁR MIND A 8000 STARBUCKS ÜZLET AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN, ÉS MINDEN ALKALMAZOTTNAK DISZKRIMINÁCIÓ-ELLENES TANFOLYAMOT TARTANAK. JÚNIUS 24-ÉN ELÕREHOZOTT ELNÖK- ÉS PARLAMENTI VÁLASZTÁST TARTANAK TÖRÖKORSZÁGBAN A VÉGREHAJTÓ ELNÖKI RENDSZER BEVEZETÉSE ÉRDEKÉBEN. MINTEGY 500 SZÍRIAI MENEKÜLT INDULT ÚTNAK BUSZOKKAL HAZÁJÁBA A SZOMSZÉDOS LIBANONBÓL. KUBA BÍRÁLJA KANADÁT, AMIÉRT HAZAHÍVJA HAVANNAI DIPLOMATÁI CSALÁDTAGJAIT. TELJES ÁRAMSZÜNET KÖSZÖNTÖTT PUERTO RICÓRA SZERDÁN, MERT EGY FÖLDGYALU VÉLETLENÜL ELVÁGOTT EGY FÕVEZETÉKET. HALÁLOS BALESET MIATT POLGÁRNÁL LEZÁRTÁK AZ M3-AS AUTÓPÁLYÁT BUDAPEST FELÉ. ELVÉGEZTÉK AZ ELSÕ MAGYARORSZÁGI GYERMEK-TÜDÕTRANSZPLANTÁCIÓT. A PÉCSI BÍRÓSÁGON MEGKEZDÕDÖTT ANNAK A 33 ÉVES FÉRFINAK A TÁRGYALÁSA, AKI TAVALY NYÁRON 2 HÓNAP ALATT 4 TRAFIKOT RABOLT KI PÉCSETT. EGY ÉPÍTKEZÉSRÕL MARÓ ANYAGGAL TELI FLAKON ESETT A JÁRÓKELÕKRE KEDD ESTE A VII. KERÜLETI KAZINCZY UTCÁBAN.