Felavatták a kényszer kitelepítettek emlékművét Bonyhádon

Országszerte ünnepségeket, kenyérszentelést, tűzijátékot tartanak ma, az államalapítás ünnepén, Szent István napja alkalmából. A nemzeti ünnepek évtizedek, évszázadok távlatából is a magyarok összetartozását hirdetik - mondta a köztársasági elnök az államalapítás évfordulója alkalmából tartott ünnepi tisztavatáson a Kossuth téren. A Szent István Rend nemzeti elismerésünk legrangosabb kifejezője, a tiszteleté határon innen és túl - mondta a köztársasági elnök, amikor átadta az elismerést Lovász László matematikusnak és Vizi E. Szilveszter orvosnak, az MTA két korábbi elnökének. Európa kevés ősi államai egyikének nevezte Magyarországot augusztus 20-ai beszédében a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Jó döntésnek nevezte augusztus 20-ai ünnepi beszédében az igazságügyi miniszter, hogy Szent István király - elfogadva a római pápa fennhatóságát - népét a keresztény kultúrkör részévé tette. Történelmünkben az államalapítás az egyik legfontosabb esemény, amely sorsfordító hatással volt Magyarország fennmaradására - írta a KDNP frakcióvezetője augusztus 20. alkalmából az MTI-hez eljuttatott közleményében. A kormány elkötelezett az erős Magyar Honvédség létrehozásában - mondta a honvédelmi miniszter az augusztus 20-ai katonai tisztavatáson tartott köszöntőjében. Nyugodt körülmények és óriási érdeklődés mellett zajlanak az augusztus 20-ai nemzeti ünnep programjai - közölte Kovács Zoltán államtitkár. Az augusztus 20-i hosszú hétvége a hazai turizmus fellendülésére is jó hatással van - mondta a kormányszóvivő Magyarország élőben című műsorunkban. Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: Magyarország születésnapját érdemes egy grandiózus rendezvénysorozattal megünnepelni, ezért is készült idén nagy ünnepséggel a kormány. Kevés ország van, amely annyira tiszteli fiatal tisztjeit, mint Magyarország - hangsúlyozta a Magyar Honvédség parancsnoka az M1-en. A magyar emberek büszkék magyarságukra- mondta Kopp Mária Intézet elnökhelyettese Magyarország élőben című műsorunkban. Molnár Balázs közölte: a felmérés szerint elenyésző azoknak a száma, akik bár itt születtek, itt élnek, mégsem érzik magukénak az országot. Feljelentette a Momentum színeiben, a zuglói előválasztáson induló Hadházy Ákost a szocialista vezetésű 14. kerületi önkormányzat. Horváth Csaba MSZP-s polgármester hazugságnak tartja Hadházy vádjait, miszerint fű alatt, a valós árnál száz millió forinttal kevesebbért adnának el egy telket. Rálőttek a kabuli repülőtér felé tartó egyik német állampolgárra Afganisztánban, a férfi állapota stabil, nemsokára útnak indítják Németország felé - jelentette be a német kormányszóvivő. Több mint 18 ezer embert evakuáltak a kabuli nemzetközi repülőtérről a múlt hét végi tálib hatalomátvétel óta - közölte a NATO egyik tisztségviselője, hozzátéve, még mindig sokan várnak segítségre a helyszínen. Joe Biden amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök júniusi csúcstalálkozóján utóbbi éles tiltakozását fejezte ki az ellen, hogy az Egyesült Államok hadserege bármifajta szerepet vállaljon az Afganisztánhoz közeli, közép-ázsiai országokban. A koronavírus-fertőzöttek száma 209,9 millió, a halálos áldozatoké 4,4 millió a világon. Az oltatlanok járványa zajlik Horvátországban, ezt mutatja az újonnan fertőzöttek, a kórházban kezelt betegek és az elhunytak összetétele -közölte Vili Beros horvát egészségügyi miniszter. Törökország több területen, köztük az oktatásban, a belföldi utazáshoz, valamint egyes szórakozási lehetőségek és közösségi események kapcsán is negatív PCR-tesztet követel meg azoktól, akik nem oltatják be magukat a SARS-CoV-2 koronavírus ellen. Izraelben negyven évre csökkentették a harmadik oltásra jogosultak alsó korhatárát. Folyamatosan nő a koronavírus-fertőzés miatt kórházban ápolt betegek száma az Egyesült Államokban. Meghosszabbították a legnagyobb ausztrál város, Sydney koronavírus-járvány miatti zárlatát, a település leginkább fertőzött részein pedig éjszakai kijárási tilalmat is bevezettek. Szigorú zárlat alá kerül Vietnam legnagyobb városa, Ho Shi Minh-város a koronavírus-járvány miatt, az élelmiszerellátást a hadsereg felügyeli erre az időre. Bombafenyegetés miatt több épületet kiürített a rendőrség a washingtoni Capitolium közelében, végül a robbantani akaró férfi megadta magát. Tovább nőtt az iszlamista fegyveresek és a kormányerők közötti összecsapás halottainak száma Burkina Fasóban, a legfrissebb adatok szerint legalább nyolcvanan vesztették életüket. Összeütközött három személyautó az M3-as autópályán Kerekharaszt térségében, Vásárosnamény felé. A szabadságukról Nyugat-Európába hazatérő vendégmunkások miatt torlódás alakult ki a röszkei és a csanádpalotai autópálya-határátkelőhelyek belépő oldalán péntek délelőtt - közölte a rendőrség. Már több mint 30 ezren váltottak kombinált belépőt a magyar labdarúgó-válogatott következő két hazai, Anglia és Andorra elleni világbajnoki selejtezőmérkőzésére. A hétpróbázó Szűcs Szabina bronzérmet szerzett a Nairobiban zajló U20-as atlétikai világbajnokságon. A koronavírus-járvány miatt törölték a gyorsaságimotoros-világbajnokság idei versenynaptárából a Malajziai Nagydíjat.