2018. SZEPTEMBER 21., PÉNTEK FIDESZ: AZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSI KAMPÁNY RÉSZE, HOGY A SCHENGENI RENDSZERBÕL VALÓ KIZÁRÁSSAL FENYEGETIK MAGYARORSZÁGOT. MIGRÁCIÓKUTATÓ INTÉZET: A 2015-HÖZ KÉPEST EGY NAGY MÉRTÉKÛ MÉRSÉKLÕDÉS LÁTHATÓ, DE VIZSGÁLNI KELL A MIGRÁCIÓ OKÁT. ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK: A KLÍMAVÁLTOZÁS MIATT A JELENLEGINÉL NAGYSÁGRENDEKKEL NAGYOBB MIGRÁCIÓ VÁRHATÓ. VIZSGÁLJA AZ IGAZSÁGÜGYI TÁRCA AZ UNIÓ BÍRÓSÁGÁNAK DEVIZAHITELES DÖNTÉSÉT. ORBÁN VIKTOR AZ ORSZÁGHÁZBAN FOGADTA SZPIRIDON FLOGAITISZT, AZ EURÓPAI KÖZJOGI SZERVEZET IGAZGATÓJÁT. HANDÓ: A BÍRÓSÁGOK FELKÉSZÜLTSÉGGEL, TISZTESSÉGGEL ÉS FELELÕSSÉGVÁLLALÁSSAL NYERHETIK EL A KÖZÖSSÉG BIZALMÁT. SULYOK TAMÁS: AZ ALKOTMÁNYJOG OKTATÁSÁNAK KAPCSOLÓDNIA KELL A MINDENNAPI ÉLETHEZ. SOK PEDAGÓGUS ÚGY ÉRZI, ALACSONY A MEGBECSÜLTSÉGE MAGYAR IDÕK. BUDAPESTI FESZTIVÁL- ÉS TURISZTIKAI KÖZPONT: BUDAPEST LESZ A TURIZMUS VILÁGNAPI RENDEZVÉNYEK HÁZIGAZDÁJA. KSH: JÚLIUSBAN 5,4 SZÁZALÉKKAL NÕTT A KISKERESKEDELMI FORGALOM. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM: A KORMÁNY KIEMELT FELADATKÉNT KEZELI AZ ALSÓRENDÛ ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉSÉT. TÖBB MINT EZER ÉPÍTÕIPARI VÁLLALKOZÁST ALAPÍTOTTAK IDÉN NYÁRON NÉPSZAVA. SZÁZEZRES NAGYSÁGRENDBEN VANNAK MAGYARORSZÁGON ALZHEIMER-BETEGEK MAGYAR HÍRLAP. THERESA MAY BRIT MINISZTERELNÖK SZERINT JELENLEG HOLTPONTON VANNAK A BREXIT-TÁRGYALÁSOK. THERESA MAY: AZ EU NEM ADOTT MAGYARÁZATOT ARRA, HOGY A BETERJESZTETT BRIT JAVASLATCSOMAG MIÉRT ÁSNÁ ALÁ AZ EU EGYSÉGES BELSÕ PIACÁT. MAY: HA NINCS MEGÁLLAPODÁS AZ EU-VAL, AKKOR SEM CSORBULNAK A NAGY-BRITANNIÁBAN DOLGOZÓ EU-ÁLLAMPOLGÁROK JOGAI. MACRON: TÁVOZNIA KELLENE AZOKNAK AZ ORSZÁGOKNAK A SCHENGENI ÖVEZETBÕL, AMELYEK NEM SZERETNÉK KÖZÖSEN MEGVÉDENI A KÖZÖS EURÓPAI HATÁROKAT. EURÓPAI BIZOTTSÁG ELNÖKE: ALAPVETÕEN EGYETÉRTÉS VAN AZ UNIÓS HATÁR- ÉS PARTVÉDELMI ÜGYNÖKSÉG MEGERÕSÍTÉSÉRÕL A TAGÁLLAMOK KÖZÖTT. ROGÁN ANTAL: VISSZADOBTÁK A TAGÁLLAMI VEZETÕK AZ UNIÓS HATÁRÕRIZETI JAVASLAT MAGYARORSZÁG ÁLTAL IS KIFOGÁSOLT RÉSZÉT. MAGYARORSZÁG BAJOR BARÁTAINAK IS KÖSZÖNHETI SIKERÉT MONDTA SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER MÜNCHENBEN. GÖRÖGORSZÁGBAN MEGKEZDTÉK TÖBB EZER MIGRÁNS ÁTTELEPÍTÉSÉT AZ ORSZÁG MÁS RÉSZEIRE AZ ÉGEI-TENGER MENEKÜLTTÁBORAIBÓL. LENGYEL KÜLÜGYMINISZTER: A LENGYELORSZÁGI ÁLLANDÓ AMERIKAI TÁMASZPONT NEM SÉRTENÉ A NATO-OROSZORSZÁG MEGÁLLAPODÁST. LENGYELORSZÁGBAN ÕRIZETBE VETTEK EGY FÉRFIT, AKIT AZZAL GYANÚSÍTANAK, HOGY KÖVET DOBOTT BE A GDANSKI ZSINAGÓGA ABLAKÁN. AZ EU SZANKCIÓKAT HELYEZETT KILÁTÁSBA A FACEBOOK ELLEN A FOGYASZTÓVÉDELMI ELÕÍRÁSOK MEGSÉRTÉSE MIATT. TÖBB EMBER MEGHALT ÉS TÖBBEN MEGSEBESÜLTEK EGY LÖVÖLDÖZÉSBEN, MARYLAND ÁLLAMBAN. MEGHALT TRAN DAI QUANG VIETNAMI ELNÖK - KÖZÖLTE PÉNTEKEN A VIETNAMI ÁLLAMI RÁDIÓ. TÖBB MINT ÖTVEN LAKÓHÁZAT TEMETETT MAGA ALÁ EGY SÁRLAVINA A FÜLÖP-SZIGETEKEN, 22-EN ÉLETÜKET VESZTETTÉK. NIGÉRIA ÉSZAKKELETI YOBE ÁLLAMÁBAN KOLERAFERTÕZÉSBEN 61 EMBER MEGHALT, 50 MÁSIKAT KÓRHÁZBAN ÁPOLNAK. KÉT AUTÓ KARAMBOLOZOTT KOMÁROMBAN, A MAREK JÓZSEF UTCÁBAN, EGY EMBER SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT. ÉLETÉT VESZTETTE EGY MOTOROS, AKI AUTÓVAL ÜTKÖZÖTT BUDAPESTEN A II. KERÜLETBEN. AMFETAMINLABORT MÛKÖDTETÕ VÁDLOTTAKAT ÍTÉLTEK EL SZEGEDEN. FÕVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ZRT.: A MARGIT HÍD MOSÁSA MIATT SZOMBATON SÁVLEZÁRÁSRA KELL SZÁMÍTANI. EGYMÁSBA ROHANT KÉT SZEMÉLYAUTÓ SZOMBATHELYEN, TÖBBEN MEGSÉRÜLTEK. FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT ÖSSZE KÉT SZEMÉLYAUTÓ A NÓGRÁD MEGYEI KARANCSALJÁN, A BALESETBEN KÉT EMBER MEGSÉRÜLT.