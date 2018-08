Fékezhetetlenül drágulnak az albérletek

Nyáron szaunaként, télen jégveremként is használható a sátor, ami akár egy egyetem udvarában is felállítható – hirdeti a Jobbik egy fővárosi parkban. Az ellenzéki párt a magas albérletárakra mutatott rá a performansszal. Súlyos problémának tartják az elszabadult díjakat, szerintük sokan azért nem kezdik meg tanulmányaikat a felsőoktatásban, mert nem tudják kigazdálkodni a lakbért, a kollégiumokba pedig a jelentkezők 30-40 százaéáka nem jut be.

„Az egyetemisták esetében nagyon fontos lenne a kollégiumi férőhelyek bővítése. A kollégiumok alternatívái lehetnek a méregdrága albérleteknek, a kollégiumok elérhető áron állnak rendelkezésre a fiataloknak. Így tehát mi azt javasoljuk a kormánynak, hogy gyorsítsa fel a kollégiumépítést, és a kollégiumfejlesztéseket is vegye napirendre minél előbb. És ezeket gyorsítsa fel minél előbb, annak érdekében, hogy minél több fiatal, akik most nem jutnak be a kollégiumokba, ez számukra is elérhető legyen” – közölte Farkas Gergely országgyűlési képviselő.

Az ellenzéki párt szerint nagyjából 20 ezerrel több kollégiumi férőhelyre lenne szükség.

Megérné várni

Évek óta drágulnak az albérletek Budapesten és a nagy egyetemi városokban. Csak az utóbbi egy évben átlagosan 10 százalékkal emelkedett a piaci lakbér. A közelgő tanévkezdés csak azért nem hajtja még magasabbra az árakat, mert hirtelen a kínálat is megnőtt, sokan szeretnék most kiadni lakásukat.

„Akik meg tudják tenni, hogy más időszakban keressenek kiadó lakást, lehet, hogy jobban járnak, hiszen az elkövetkezendő hónapokban arra számítunk, hogy nem fog ilyen magas áron tetőzni az albérleti piac, és hogyha valaki a következő év elejére el tudja halasztani például az albérlet keresését, lehet, hogy szűkebb kínálatból fog tudni választani, de néhány ezer forintot havonta megspórolhat a bérleti díjból” – nyilatkozta a Hír TV-nek Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Budapesten most egy szobát 60 ezer forintért, egy 40 m2-nél kisebb panelgarzont 118 ezerért, tégla garzont 120 ezerért lehet kibérelni. A 120 m2-nél kisebb panellakásokért havi 140 ezer forintot, az ugyanekkora tégla lakásokért 150 ezret kérnek el. A vidéki egyetemi városok ugyan több tízezer forinttal olcsóbbak, de drágulás ott is volt az elmúlt 1 évben.

Magyarországon egyelőre nincs példa az albérletárak maximalizálására – úgy mint Dániában, Svédországban, Hollandiában vagy Németországban, ahol különböző szintű szabályzásokkal korlátozzák a drágulást.