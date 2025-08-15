Feketelistás cég nyerhetett közétkeztetési pályázatot a DK-s vezetésű Újbudán + videó

Megosztás itt:

Több nyertese is lett a főváros 11. kerületében kiírt közétkeztetési pályázatnak. Az eredményről Újbuda honlapján számoltak be kedden. A balliberális vezetésű önkormányzat oldalán arról írnak, hogy az új pályázatnak köszönhetően sikerült több mint 730 millió forintot spórolni. A beszámoló szerint a megtakarítás nem az ételek mennyiségének és minőségének rovására történt. A kerület DK-s polgármestere is elbüszkélkedett az intézkedéssel. László Imre közösségi oldalán azzal dicsekedett, hogy a megspórolt pénzt vissza fogják forgatni például a gyermekek egészségesebb étkeztetésére.

Szabó László, önkormányzati képviselő, Újbuda, Fidesz-KDNP: "Romlott élelmiszert találtak a konyháján, illetve nem nyomon követhető eredetű élelmiszereket."

A pályázó cégek között viszont megtalálható olyan, amely a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal feketelistáján szerepel - derítette ki a Fidesz-KDNP újbudai önkormányzati képviselője. Szabó László információi szerint a vállalkozás súlyosan megsértette a higiéniai szabályokat.