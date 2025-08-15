Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 15. Péntek Mária napja
Jelenleg a TV-ben:

Láncreakció

Következik:

Vezércikk 14:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Feketelistás cég nyerhetett közétkeztetési pályázatot a DK-s vezetésű Újbudán + videó

2025. augusztus 15., péntek 12:00 | HírTV

A balliberális polgármester, László Imre szerint sikerült spórolniuk.

  • Feketelistás cég nyerhetett közétkeztetési pályázatot a DK-s vezetésű Újbudán + videó

Több nyertese is lett a főváros 11. kerületében kiírt közétkeztetési pályázatnak. Az eredményről Újbuda honlapján számoltak be kedden. A balliberális vezetésű önkormányzat oldalán arról írnak, hogy az új pályázatnak köszönhetően sikerült több mint 730 millió forintot spórolni. A beszámoló szerint a megtakarítás nem az ételek mennyiségének és minőségének rovására történt. A kerület DK-s polgármestere is elbüszkélkedett az intézkedéssel. László Imre közösségi oldalán azzal dicsekedett, hogy a megspórolt pénzt vissza fogják forgatni például a gyermekek egészségesebb étkeztetésére.

Szabó László, önkormányzati képviselő, Újbuda, Fidesz-KDNP: "Romlott élelmiszert találtak a konyháján, illetve nem nyomon követhető eredetű élelmiszereket."

A pályázó cégek között viszont megtalálható olyan, amely a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal feketelistáján szerepel - derítette ki a Fidesz-KDNP újbudai önkormányzati képviselője. Szabó László információi szerint a vállalkozás súlyosan megsértette a higiéniai szabályokat.

További híreink

Szabadság, nyaralás, majd mélypont – a pszichológus szerint ezért történik

Az orosz elnök útban Amerika felé váratlan dolgot tett

Retró mesekvíz: vajon mire emlékszel Dr. Bubó rajzfilmsorozatra? 10-ből csak 1-nek sikerül hibátlanul

Bíróznak a svédek, Csongvai szerint elfogadhatatlan, ami Győrben történt

Újabb gyöngyszem érkezik a Lidl-be, ráadásul 1800 forintért 10 db-ot kapsz belőle!

Ukrajna egy NATO-tagország, az EU egyik tagállama ellen hajt végre támadást

Újabb botrány tarkítja a parajdi katasztrófa utóéletét

A Man. City sztárja: Képmutatás lett volna megtapsolni a Liverpoolt...

Botrány Budapesten: vége az ingyenes parkolásnak

További híreink

Botrány Budapesten: vége az ingyenes parkolásnak

Szalay-Bobrovnicky Kristóf: Egy hónapon belül a harmadik NATO szövetségesünknek segítünk az erdőtüzek oltásában

Napindító – Trump: Meggyőződésem, hogy Putyin megállapodást fog kötni

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Fenyegető kijelentést tettek Magyarországról az ukrán állami médiában
2
Az orosz elnök útban Amerika felé váratlan dolgot tett
3
Lázár János: Ha valakinek van esélye az ország további fejlesztésére, lehetősége, képessége, tudása, az mindenképpen mi vagyunk + videó
4
Újabb botrány tarkítja a parajdi katasztrófa utóéletét
5
A CIA és a két ország testőrségének közös feladata most: egyszerre kell megvédenie az amerikai és az orosz elnököt
6
Vezércikk – Kiderült Brüsszel féltve őrzött titka: hatalomváltást akarnak Magyarországon + videó
7
Migránsok foglalják el a nyaraló olaszok lakásait + videó
8
Orbán Viktor: Két okból is különösen veszélyes időket élünk + videó
9
Láncreakció: Nem számított a német vezetés Volodimir Zelenszkij berlini látogatására + videó
10
27 ember vesztette életét egy kettős hajótörésben a Földközi-tengeren + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!