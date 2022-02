Fekete Péter: több mint kétszáz falu orgonáját újították fel az elmúlt másfél évben

Megosztás itt:

Elmondta, a harmadik éve futó program során kicserélték a zeneiskolákban használt hangszereket, gitárt, fuvolát és csellót adtak több száz "a templomok környékén mozgolódó" fiatal kezébe, majd megvizsgálták azt is, hogy hol vannak olyan kistelepülések, ahol a templomi orgonákat leromlott állapotuk miatt már nem tudják használni, mert azok elhangolódtak, beporosodtak, lerobbantak.

Hozzátette: az országban egyedülálló módon a Szombathelyhez kapcsolódó kistérségében sikerült a legtöbb templomi orgonát megújítani, hiszen hamarosan Dozmaton és Toronyban is átadnak egy-egy megújult templomi hangszert.

Hende Csaba, Vas megye 1-es számú választókerületének fideszes képviselője elmondta: választókerületének több templomi közössége, egyházközsége döntött úgy, hogy élni kíván a templomi orgonák felújítására kiírt pályázati lehetőséggel.

Szavai szerint azért érezte fontosnak, hogy a választókerületi képviselőként kiemelten támogassa az elhatározást, mert a megújított orgonák - "amelyek az úr hangszerei" - amellett, hogy fontos részei a liturgiának, szakszerűen felújítva lehetővé teszik azt is, hogy a kiváló akusztikai adottságokkal bíró templomok a vidéki kistelepüléseken időnként koncerttermekké is váljanak.

Haller László plébános közölte: templomukat, pályázati forrásokból, az elmúlt években külsőleg és belsőleg is felújították, külön öröm a számukra, hogy most a több mint száz éves orgonájuk is megújulhatott.

A szentmisét és az átadóünnepséget követően Lakner-Bognár András orgonaművész és Illés Klaudia hegedűművész, majd pedig Varga Miklós rockénekes adott koncertet a fíliaként működő bucsui római katolikus templomban.

MTI