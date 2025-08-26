Fekete Laciék brutális gyros-csatája: Elpusztítják az óriási kiflit, vagy ez lesz a végzetük + videó

Megosztás itt:

Fekete Laciról és fiáról, Fekete Miklósról már az egész ország tudja, hogy nem csak a hatalmas súlyok megmozgatásában legendásak, hanem a abban is, hogy szinte bármit és bármennyi ételt képesek elpusztítani, amit eléjük tesznek. Nyíregyházán most olyan küldetésre vállalkoztak, amitől még az ő szájuk is tátva maradt, meglátva az ellenfelüket, a hatalmas kiflis gyrost.

Döbbenetes kihívás Nyíregyházán! Fekete Laci, az ország legerősebb embere és fia, Miki egy 3 kilós óriás kiflis gyrosszal csapott össze a Twin Peaks büfében. Apa és fia epikus párbajban küzdött – vajon ki falta fel gyorsabban a szörnyet? Kattints, és nézd meg a videót, ami felrobbantja a netet!

Teljes cikk a SZON.HU OLDALÁN olvasható.