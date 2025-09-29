Fekete kampány: A brit titkosszolgálat pénzelte a Szőlő utcában álhírt terjesztő Káncz Csabát? + videó
Azonnali hatállyal menesztette a Privátbankár Káncz Csabát, aki a Szőlő utcai pedofilvádakkal kapcsolatos álhíreket terjesztett! A Mandiner írta meg, hogy a korábban brit titkosszolgálati fedőcég által pénzelt újságíró bizonyíték nélkül sodort bűncselekmény gyanújába minisztereket. A Tuzson Bence igazságügyi miniszter által nyilvánosságra hozott jelentés egyértelműen kimondja: szervezett akció zajlott idegen szálakkal! Közben a balliberális média, élén a Válasz Online-nal és a 444-gyel, kínosan fújja a visszavonulót. Vajon ki állt a fekete kampány mögött? Kattintson a leleplezésért!
Kiszivárgott belső dokumentum szerint a Tisza Párt "felülvizsgálná" a családtámogatások és az adókedvezmények teljes rendszerét, ami a jelenlegi családi adókedvezmény és SZJA-mentességek azonnali megszüntetését jelentené. A kabinet szerint a "Tisza-csomag" brutális adóemelést és megszorításokat hozna a családoknak. Magyar Péter tagadja a megszorításokat, de a párt szakértői korábban már bírálták az egykulcsos adórendszert.
Totális megszégyenülés: a Tisza Párt adóemelési terveinek, az úgynevezett Tisza-adó leleplezése után Magyar Péter azonnal megtámadta a bíróságot és az Indexet! A bíróságon a 20–30 fős aktivista csoport nyomást próbált gyakorolni, de sikertelenül. A tények azonban makacsok: többkulcsos adó, 25 százalékos társasági nyereségadó, és az adómentességek eltörlése fenyeget – ez pedig évi több százezer forint mínusz!
Felkavaró képeket mutatott be a bíróság: az Antifa aktivisták hátulról támadtak rá ártatlan budapesti járókelőkre 2023 februárjában! Közben a kormány terrorszervezetté nyilvánította az Antifát. Mit jelent ez?
Elfogadhatatlan agresszió a Ferenciek terén! A Budapesti Rendőr-főkapitányság garázdaság miatt nyomoz Hadházy Ákos ellen, miután tüntetői egy mise kezdetét jelző harangszó miatt estek neki a 82 éves Pál atyának.
Somogyi András megint rálépett a gázra: Ezúttal Semjén Zsoltot vádolja súlyos bűncselekménnyel. Hol a humor és hol a rágalmazás határa? A jogász kimondja: Akár 2 év szabadságvesztés is járhat a pedofília sugallásáért!