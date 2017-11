Fekete-Győr: Ez az a pont, amikor félre kell tennünk a félelmünket

Ott segítenek a civilek, ahol a magyar állam cserben hagyta az embereket, ezért nem szabad hagyni, hogy megbélyegezzék a civil szervezeteket – közölte a Momentum elnöke. Fekete-Győr András szerint ha most nem lépnek, később akár be is tilthatják azokat a szervezeteket, amelyek mást gondolnak, mint a kormány.

A párt most 200 ezer aláírást szeretne összegyűjteni azért, hogy később népszavazás lehessen a civilek elleni törvényről.

„Amit ma még csak regisztrálnak, amit ma még csak címkéznek, holnap be is tilthatják, holnapután be is zárathatják. A folyamat elkezdődött, és nekünk kutya kötelességünk, hogy ezzel szemben kiálljunk, és hogy véget vessünk neki. Ez az a pont, amikor félre kell tennünk a félelmünket, ki kell állnunk, hangosnak kell lennünk. Ugyanis mi nem kérünk a kirekesztésből, a gyűlöletből, és nem kérünk a megbélyegzésből sem” – fogalmazott Fekete-Győr András.