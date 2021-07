Fekete-Győr András végigturnézta Európát, hogy a magyar kormány ellen kampányoljon

Megkezdődött a nemzeti konzultáció postai kézbesítése, a 14 kérdést tartalmazó kérdőívet augusztus 25-ig lehet visszaküldeni. Ferenc pápa bejelentette, hogy szeptember 12-én az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zárómiséjét koncelebrálja Budapesten. Dömötör Csaba: a harmadik hullám letörésével új korszak kezdődik, az országoknak egyre több kihívással kell szembenézniük – Kossuth rádió. VEKE: nem lehet utólag klimatizálni azokat a villamosokat, amiket a főpolgármester most meg akar vásárolni. Kocsis Máté: Be ne dőljenek a baloldal előválasztási színjátékának – erről is beszél a Fidesz frakcióvezetője a 21:05-kor kezdődő Bayer Showban. Négyszeres volt a Liszt Ferenc repülőtér forgalma júniusban az előző hónaphoz képest a járványügyi enyhítéseknek köszönhetően. Meghalt négy egyiptomi mezőgazdasági munkás a második napja tomboló erdőtüzekben Cipruson. Szigorításra készül Horvátország, mert elakadt az oltási kampány: hamarosan csak védettségi igazolvánnyal lehet belépni a bevásárlóközpontokba. Megtették első űrsétájukat a kínai Tienkung űrállomáson tartózkodó kínai űrhajósok. 45-en meghaltak miután földbe csapódott egy katonákat szállító gép a Fülöp-szigeteken, 5 embert még keresnek. A koronavírus-fertőzöttek száma 183,4 millió, a halálos áldozatoké 3,96 millió világszerte. Lassult a koronavírus-járvány terjedése Ukrajnában, 400-nál kevesebb az új beteg és tíz a halottak száma. A delta variáns terjedése miatt Irán nagyobb városaiban visszavezetnek korábbi korlátozásokat. Ideiglenes bolgár miniszterelnök: Bulgária utalványokkal ösztönözné az oltakozást. Tavaly augusztus óta nem volt ilyen alacsony az új fertőzöttek száma Szlovéniában, mint most – írta a helyi sajtó. Brit egészségügyi miniszter: gazdasági és erőteljes egészségügyi okok is indokolják a korlátozások eltörlését. Lezuhant egy magánrepülőgép Haitin, mind a hat utas meghalt, köztük két amerikai misszionárius. Elsöprő többséggel újraválasztotta a lengyel kormányzó Jog és Igazságosság párt kongresszusa Jaroslaw Kaczynski pártelnököt. Vízbe fulladt egy kilenc éves fiú vasárnap délelőtt Hajdú-Bihar megyében - adta hírül a haon.hu. Fának hajtott egy biciklis éjjel Szegeden, a férfi a helyszínen meghalt. OMSZ: a jövő héten ismét hőség lesz, akár 38 Celsius-fok is lehet.