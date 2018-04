Fekete-Győr András álomgyilkosságot helyezett kilátásba

Álomgyilkosságot ígért Orbán Viktornak a parlamentbe jutás esetére a Momentum. Az ellenzéki párt elnöke a megbuktatott olimpiai pályázatra utalva arról beszélt, hogy ők is szerették volna a világversenyt Magyarországon, de azt nem, hogy a beruházásokra szánt pénz kormányközeli körökhöz kerüljön. Fekete-Győr András szerint ők egy olyan országért dolgoznak majd, ahová érdemes lesz hazatérni.

„Orbán Viktornak vannak álmai. Álmodott olimpiáról, mi is álmodunk olimpiáról, csak mi nem dollárjeleket látunk benne, hanem nemzeti büszkeséget, sportolók győzelmét látjuk benne. Álmodik Orbán Viktor arról, hogy az igazságszolgáltatást bedarálja április 9-e után, álmodik arról is, hogy a független médiát is bekebelezze, olyat is álmodik valószínűleg, hogy még enerváltabbá válnak majd az emberek. Neki, Orbán Viktornak azt üzenjük: olyan álomgyilkosságot fog látni, amilyet eddig még soha” – emelte ki Fekete-Győr András.