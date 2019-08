Fejek hullhatnak a választás után

A magyarok számára a család, a vallás és a nemzet nem a haladás gátja vagy a múlt eltörlendő hagyatéka, hanem a jövő biztosítéka – hangsúlyozta Kövér László, az Országgyűlés elnöke. Idén csaknem 140-en tesznek ünnepélyes katonai esküt augusztus 20-án, a Parlament előtti Kossuth téren - mondta Böröndi Gábor, a Magyar Honvédség parancsnokhelyettese. A társadalom egészséges védekező mechanizmusa csak akkor alakulhat ki a káros tendenciák ellen, ha a fiatalokat hiteles történelmi ismeretekkel vértezzük fel, hogy felismerjék a kirekesztő és gyűlöletkeltő szándékot - közölte a nemzetiségi ombudsman. Nem kér bocsánatot Varga-Damm Andrea a Hír Tv nézőitől azért, hogy sértegette őket - a jobbikos politikus szerint nemlétező embereknek válaszolt, így nem bánthatta meg őket. Varga-Damm egysejtűnek, idiótának és butának nevezte az embereket. Szerinte, aki a Hír Tv-t nézi örök butaságra ítéli magát. A Párbeszéd azt javasolja, hogy 850 milliárd forinttal növeljék az egészségügy költségvetési forrásait, az első diploma megszerzését pedig tegyék ingyenessé. A napokban kapják meg emelt bérüket az egészségügyi szakdolgozók - mondta el Rétvári Bence államtitkár. Félmillióval több tankönyvet rendeltek idén, mint tavaly - mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Rétvári Bence közölte: jövő szeptembertől minden köznevelésben tanuló 1.-12. évfolyamos diák ingyen kapja majd a tankönyveket. Az ingyenes tankönyv többé nem szociális ellátás, hanem a családtámogatás része - hangsúlyozta. Előtérbe kerülhet a kisebb - néhány tíz vagy száz megawattos - teljesítményű atomreaktorok építése olyan területeken, ahol nincs szükség a hagyományos atomerőművek nagy teljesítményére - mondta Hózer Zoltán fizikus. Újabb négy pályázati felhívás jelenik meg a Magyar falu program keretében 16 milliárd forintos keretösszeggel a kormany.hu oldalon - jelentette be a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, Gyopáros Alpár. Hat éve folyamatosan nő a kiskereskedelmi forgalom Magyarországon, a kormány olyan intézkedésekkel ösztönzi a fogyasztást, amelyek növelik a béreket - mondta Nagy Ádám államtitkár. A Volánbusz járműállománya összesen 638 korszerű, légkondicionált, a jelenlegi legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak megfelelő autóbusszal bővül. Kiemelkedően fontos a mezőgazdaság fejlesztése, az azon munkálkodók erőfeszítései a nemzet jövőjét erősítik - mondta Vitályos Eszter államtitkár. Újabb öt kuvasz kiképzését finanszírozza az Országos Polgárőr Szövetség tavaly indult kutyás szolgálata számára az Agrárminisztérium. Egyre több migránsokat segítő civil hajó tart Líbia partjaitól az olasz kikötők felé, ami összefügg a líbiai polgárháborús helyzettel is - közölte Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértő. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint gyökeres, Magyarországnak kedvező fordulat fog beállni a brüsszeli politikában az Európai Bizottság új elnökével, Ursula von der Leyennel. A belga parti őrség 80 ezer euró értékben vásárol drónokat, hogy megállítsa a migránsokat az Északi-tengeren. A Le Soir című lap értesülései szerint a drónok az egyre nagyobb számban megjelenő, és Angliába induló illegális migránsokat derítik majd fel. Jens Stoltenberg NATO-főtitkár bejelentette: hatályba lépett az Egyesült Államok azon döntése, hogy felfüggeszti részvételét a közepes és rövid hatótávolságú nukleáris eszközök felszámolásáról szóló szerződésben. Washington azzal indokolta az INF-szerződés felmondásáról szóló döntését, hogy Moszkva megsértette a szerződésben foglaltakat és nem mutatott semmiféle hajlandóságot arra, hogy visszatérjen a szerződésben rögzített kötelezettségei teljesítéséhez. Hat bombát robbantottak Bangkokban. A támadók egy magasvasút állomását, egy önkormányzati épületet és a metropolisz egyik legforgalmasabb főútját vették célba - négyen megsérültek, két gyanúsítottat őrizetbe vettek a hatóságok. Rendkívül sajnálatosnak nevezte a japán külügyminisztérium Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök látogatását a Tokió által vitatott hovatartozású Kuril-szigeteken. Kína kénytelen lesz ellenlépéseket tenni abban az esetben, ha az Egyesült Államok ragaszkodik az újabb pótvámok bevezetéséhez - közölte Hua Csun-jing kínai külügyi szóvivő. A Kínával és egymással való nagyobb együttműködésre szólította fel Vang Ji kínai külügyminiszter Bangkokban a szervezet tagországait, illetve Japánt és Dél-Koreát a Délkelet-ázsiai Országok Szövetségének külügyminiszteri csúcstalálkozóján. Japán eltávolította Dél-Koreát különleges kereskedelmi státusú partnerei listájáról. A dakkai központi katonai kórházban sikeresen szétválasztották a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány magyar orvosai a fejüknél összenőtt bangladesi sziámi ikreket. 6,8-7 erősségű földrengés volt Jáva partvidékén – a földmozgást Indonézia fővárosában, Jakartában is érezték, a felhőkarcolók kilengtek. 4,5 tonnás kokainszállítmányt foglaltak le Hamburgban - közölte a németországi kikötőváros vámhivatala. Felbujtóként, előre kitervelten, aljas indokból elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat P. Tamással szemben az 1996-os ügetői merénylet ügyében a Fővárosi Főügyészség. Újabb bűncselekmény miatt nyomoz a NAV azzal a bűnszervezettel kapcsolatban, amelynek a tanúvallomások szerint Staudt Gábor volt Jobbikos képviselő is tagja volt - tudta meg a PestiSracok.hu. A portál információi szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói a bűnbanda segítőjének tartott nagykereskedő után vizsgálódnak. Hétfőtől változik a menetrend a Budapest-Pusztaszabolcs-Dombóvár-Pécs vasútvonalon, mert Százhalombatta és Pusztaszabolcs között pályafelújítást végeznek. Zivatarveszély miatt az egész ország területére elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Forgalomkorlátozásokra és az érintett közösségi közlekedési járatok útvonalának változására kell számítani vasárnap hajnalig a Lánchíd, a Várkert Bazár és a budai Vár környékén futóverseny miatt. Sűrűbben közlekednek a Budapesti Közlekedési Központ egyes járatai a jövő héten kezdődő Sziget fesztivál ideje alatt: a szentendrei HÉV-en kívül a nagykörúti járatok, valamint a 901-es és 918-as éjszakai buszok is gyakrabban indulnak a megszokottnál. A magyar válogatott kilenc érmet, közte négy aranyat szerzett a romániai Pitestiben zajló ifjúsági és U23-as kajak-kenu világbajnokságon. Pierre Gasly, a Red Bull francia pilótája volt a leggyorsabb a Forma-1-es Magyar Nagydíj második szabadedzésén. Stéphanie Frappart személyében női játékvezetője lesz az augusztus 14-én megrendezendő labdarúgó Európai Szuperkupa-mérkőzésnek.