A megmozduláson több ismert baloldali politikus is megjelent. Köztük: Horváth Csaba zuglói polgármester, aki ellen korrupció miatt vádat emeltek, Gy. Németh Erzsébet, Kálmán Olga és a közmédiában botrányt okozó Varju László is.

