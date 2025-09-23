Fehér Ház: Ígéretesen hangzik Moszkva START-javaslata

Megosztás itt:

A Fehér Ház hangsúlyozta, hogy Donald Trump elnököt tájékoztatták a javaslatról és később nyilvánosan kommentálni is szeretné azt.

Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz biztonsági tanács hétfői ülésén jelentette be, hogy Oroszország kész még egy évig a 2026. február 5-én esedékes lejárta után is tartani magát a hadászati támadófegyverek csökkentéséről megkötött orosz-amerikai Új START-megállapodáshoz, ha az Egyesült Államok is így tesz.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!