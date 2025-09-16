Keresés

Fegyvernek látszó tárggyal jelent meg emberek között Ruszin-Szendi Romulusz + videó

2025. szeptember 16., kedd 12:00 | HírTV

Tegnap az Origó vette észre, hogy Magyar Péter embere a Tisza párt egyik lakossági fórumán pulóvere alatt egy gyanús tárggyal jelent meg.

  • Fegyvernek látszó tárggyal jelent meg emberek között Ruszin-Szendi Romulusz + videó

A bukott vezérkari főnök már korábban is fenyegetőzött erőszakkal. Még májusban a Tisza párt egyik rendezvényén úgy fogalmazott, idézem:

„Amikor jönnek ezek az operatőrök, tolja a mikrofont… Olyat bevernék neki, legszívesebben. Ha akarok, balhés vagyok.”

Ezt a Mandiner riportere személyesen meg is tapasztalhatta, ugyanis Ruszin-Szendi Romulusz Kötcsén többször is arrébb lökte a lap munkatársát.

Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes: "Életemben eszembe nem jutott hogy mondjuk nekem egy önvédelmi fegyverem legyen. Nekem nincs biztonsági emberem, semmim nincsen, de az az ember, aki fegyverrel jár egy lakossági fórumra, miközben lökdösi az újságírót, hát őszintén szólva ennél rosszabb üzenetet nem tudok elképzelni."

Magyar Péter emberére - még akkor is ha katona volt - ugyanazok a fegyverviselési szabályok vonatkoznak mint bármely más civilre. Erre a Magyar Nemzet hívta fel a figyelmet. Márpedig ha Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési engedély nélkül hordott akár éles fegyvert vagy gázpisztolyt, az bűncselekménynek is számíthat és akár börtönbe is kerülhet érte.

