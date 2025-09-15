Fegyvernek látszó tárggyal a ruhája alatt jelenhetett meg a Tisza párt fórumain Ruszin-Szendi Romulusz + videó

Döbbenet a rádióban: Ruszin-Szendi Romulusz - „amivel ölni lehet, az közel áll a szívemhez” + videó

Az Európai Parlament egyes képviselői politikai támadást indítottak a Patrióták ellen, miután elhunyt Charlie Kirk amerikai konzervatív véleményvezér. A jobboldali politikusok szerint az eset jól mutatja, hogyan terjed a gyűlöletkeltés és a félretájékoztatás az Európai Unióban is, az amerikai mintát követve.

Ezúttal is a legnagyobb magyar sportsikerekkel és a legfényesebb csillagokkal jelentkezünk. Vendégünk lesz Kós Hubert olimpiai bajnok úszó, Bardóczky Kornél Davis-kupa kapitány és a hétvége hőse, Piros Zsombor. Előtte azonban kielemezzük a futballválogatott vb-selejtezőjét, és megnézzük, mire mentek kéziseink a Bajnokok Ligájában.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

Kapcsolódó tartalmak

Börtönt is kaphat Magyar Péter tábornoka? Súlyos vádak Ruszin-Szendi ellen + videó Sajtóhírek szerint Magyar Péter honvédelmi szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz fegyvernek látszó tárggyal jelent meg a nyilvánosság előtt. A Tisza Párt a "szeretetországot" hirdeti, miközben a volt vezérkari főnök a "viszket a tenyerem" mondattal fenyegetőzött, és a Mandiner újságíróját is meglökte. Ha a sajtóhírek igazak, és az engedély nélküli fegyverviselés gyanúja beigazolódik, Ruszin-Szendi akár börtönbe is kerülhet.

Kisebb óraterhelés, magasabb tudás: Balatoni Katalin szerint a magyar diákok óraszáma az OECD-átlag alatt van Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos a magyar oktatásról tett közzé egy bejegyzést, miszerint a hazai diákok óraterhelése nem haladja meg az OECD-átlagot, mégis kiemelkedő tudással rendelkeznek. A legújabb adatok alapján a magyar diákok kevesebb időt töltenek az iskolapadban, mint nemzetközi társaik.