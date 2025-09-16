Keresés

Belföld

Fegyveres fenyegetés a Tisza Párttól? - Orbán Viktor reagált

2025. szeptember 16., kedd 15:54 | Hír TV

Orbán Viktor kemény szavakkal ítélte el a fegyveres fellépést amely a Tisza Párt egyik lakossági fórumán történhetett. A miniszterelnök szerint az erőszaknak és a fegyveres szónokoknak nincs helye a magyar közéletben.

  • Fegyveres fenyegetés a Tisza Párttól? - Orbán Viktor reagált

Viszkető tenyér és fegyver a Tisza Párt rendezvényén

 A miniszterelnök Facebook-posztjában azt írta, 35 éves parlamenti képviselői pályafutása során nem látott még olyan esetet, hogy egy politikus fegyverrel az oldalán szólaljon fel. Orbán Viktor szerint ez a viselkedés elfogadhatatlan, és súlyos veszélyt jelent a közéleti vitákra.

A kormányfő kiemelte, hogy a világ egyre durvább, és sorra történnek tragédiák, így különösen fontos, hogy Magyarország megőrizze a béke szigetének szerepét. A poszt egyértelmű üzenet, amely elhatárolódik a fegyveres fenyegetéstől, és a közéleti béke fontosságát hangsúlyozza.

A közéleti béke a társadalom harmonikus, erőszakmentes működésének állapotát jelenti. Ez nem a konfliktusok hiányát jelenti, hanem azt a képességet, hogy a politikai nézeteltéréseket és vitákat erőszakmentes, civilizált keretek között lehessen kezelni.

A közéleti béke azért fontos, mert ez teszi lehetővé a demokratikus rendszerek működését. Ha a politikai viták fegyveres fenyegetéssé, erőszakká fajulnak, az aláássa a bizalmat, és ellehetetleníti a konstruktív párbeszédet. A politikai erőszak félelmet kelt a lakosságban, ami gátolja az emberek részvételét a közügyekben, és rombolja a társadalmi kohéziót.

A kormányfő politikai ellenféllel szembeni kiállása a közéleti béke mellett azt üzeni, hogy a politikai verseny nem jelenti az emberi méltóság és a személyes biztonság elleni támadás jogát. Orbán Viktor posztja egyértelműen meghúzza a vörös vonalat a verbális politikai vita és a fizikai erőszakkal való fenyegetés között. A miniszterelnök szavai azt sugallják, hogy az adott politikai ellenfél túllépett egy elfogadhatatlan határon, és ezzel veszélybe sodorta a közéleti béke alapjait. Orbán Viktor fellépése a béke mellett egy erős üzenet, amelyben határozottan felhívja a figyelmet arra, hogya politikai ellenfele a béke és a stabilitás ellensége.

Fotó: Orbán Viktor

Kapcsolódó tartalmak

