Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 18. Csütörtök Diána napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Napindító 09:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Futóbolond vagy zseniális háttérember? Kiderül, ki is valójában Tarr Zoltán

2025. szeptember 18., csütörtök 06:43 | Magyar Nemzet
Tarr Zoltán TISZA Párt bolond

Magyar Péter alelnökeként sokan csak egy túlbeszélő háttérembert látnak benne, pedig Tarr Zoltán nélkül aligha létezne a Tisza Párt. Ő volt, aki technikai hátteret, fővárosi kapcsolatokat és politikai színpadot teremtett – így lett Magyar bosszúvágyából és Tarr törtetéséből közös projekt.

  • Futóbolond vagy zseniális háttérember? Kiderül, ki is valójában Tarr Zoltán

Hetek óta a Tisza Párt alelnökének mondataitól hangos a hazai sajtó. Tarr Zoltán előbb Etyeken azt fejtegette, hogy a kampányban a terveikről nem beszélhetnek, „választást kell nyerni, és utána mindent lehet”. Ezt egy utóbb nyilvánosságra került felvételen azzal fejelte meg, hogy a programjukat már készítik, de azt ameddig lehet, titkolni akarják, így csak a választások előtt és csak kivonatosan mutatják majd be a szavazóknak.

Ezek mellett beszélt arról is, hogy az Európai Parlamentben ő instruálja az ottani frakciók vezetőit, miként reagáljanak a magyar kormány intézkedéseire. Azt is elárulta, hogy szorosan együttműködnek a Donald Tusk-féle lengyel kormányzattal.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

További híreink

Dráma a színpadon: Vastag Csabának egy családtagjával kellett párbajoznia

Vezércikk – A baloldali sajtó kiteregette a Gyurcsány-Dobrev családi szennyest + videó

Most kaptuk: 4 éves kislány zuhant le az erkélyről alvajárás közben

Szabálytalannak vélt dobással győzték le Halász Bencét a világbajnokságon

Vigyázz, ha arra jársz: benzintolvajok ólálkodnak Óbudán, nem hiszed el, hogy csapolják meg a tankodat

Kunhalmi Ágnes ráborította az asztalt Magyar Péterre, nem fogta vissza magát

Kiszivárgott: Zelenszkijék titkos akciót terveznek Magyarország ellen

Négy angol gól a Bayern München és a Chelsea rangadóján... és kétgólos német siker a végén

Erre a drogra kaptak rá az iskolás fiatalok

További híreink

Erre a drogra kaptak rá az iskolás fiatalok

Ötforintos ruhákért tomboltak az Aldiban

Szijjártó Péter visszaszólt Finnországnak és Lettországnak: „Álommal nem lehet fűteni!”

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Vezércikk – A baloldali sajtó kiteregette a Gyurcsány-Dobrev családi szennyest + videó
2
A románok őrjöngése célt ért: durván belerúgtak a székelyföldi csapatba a székely jelképek használata miatt
3
Budapest retteg, Karácsony Gergely tapsikol: „Jó, hogy kigyulladtak a BKV buszok!”
4
Botrány! Káosz jöhet Budapesten: az Állami Számvevőszék szerint fizetésképtelenné válhat a főváros
5
Yamal nem lesz ott a Barca BL-meccsén, Hansi Flick nem hagyta szó nélkül
6
Olyan fogadtatásban részesült Donald Trump, amilyenre emberemlékezet óta nem volt példa Windsorban
7
Erre a drogra kaptak rá az iskolás fiatalok
8
Tyler Robinson beismerte, hogy ő ölte meg Charlie Kirköt
9
Riasztás - Sorsfordító per és döbbenetes vallomások: hova tűnt az emberség? + videó
10
A brüsszeli terv veszélyére hívta fel a figyelmet a miniszterelnök

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!