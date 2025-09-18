Futóbolond vagy zseniális háttérember? Kiderül, ki is valójában Tarr Zoltán

Megosztás itt:

Hetek óta a Tisza Párt alelnökének mondataitól hangos a hazai sajtó. Tarr Zoltán előbb Etyeken azt fejtegette, hogy a kampányban a terveikről nem beszélhetnek, „választást kell nyerni, és utána mindent lehet”. Ezt egy utóbb nyilvánosságra került felvételen azzal fejelte meg, hogy a programjukat már készítik, de azt ameddig lehet, titkolni akarják, így csak a választások előtt és csak kivonatosan mutatják majd be a szavazóknak.

Ezek mellett beszélt arról is, hogy az Európai Parlamentben ő instruálja az ottani frakciók vezetőit, miként reagáljanak a magyar kormány intézkedéseire. Azt is elárulta, hogy szorosan együttműködnek a Donald Tusk-féle lengyel kormányzattal.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!