Február 19-én búcsúztatják Andorai Péter színművészt a Farkasréti temetőben

Az Országgyűlés elnöke szerint lényegében megszűnt a parlamenti párbeszéd, az ellenzék részéről nincsenek érvek, csak gyalázkodások. Kövér László a Mandinernek hangsúlyozta: minden választásnál meg kell küzdeni a sikerért, az ellenfelet nem szabad lebecsülni, ugyanakkor egyelőre vészhelyzet sincs, mert nincs olyan korcsoport, ahol ne a Fidesz lenne a legnépszerűbb. Százmilliókat költött ingatlanjaira Gyurcsány Ferenc az elmúlt évben, többek között ennek köszönhető, hogy 1,1 milliárd forinttal csökkent a vagyona. A Fidesz-KDNP fővárosi frakciójának vezetője méltatlannak tartja Jávor Benedeket arra, hogy a budapestieket képviselje Brüsszelben, mert „elfogadhatatlan, közönséges bejegyzést" engedett meg magának Novák Katalin római látogatásával kapcsolatban. Lenácizta Nyírő Gyulát, a szocialisták által bezárt Lipótmezei Elmegyógyintézet egykori főorvosát Kunhalmi Ágnes. Az MSZP oktatási szakpolitikusa a nemzeti alaptanterv kapcsán próbálta lenácizni Nyírő József írót, azonban a keresztnevet nem sikerült eltalálnia. Az ellenzéknek mindegy, hogy milyen nemzeti alaptantervről, vagy témáról van szó, mindig ugyanazt a lemezt teszik fel, és nevetségessé teszik magukat - így kommentálta az Emmi parlamenti államtitkára Kunhalmi Ágnes kijelentéseit. Rétvári Bence kiemelte: az ellenzékiek még egy orvosprofesszort is képesek írott szövegben, vagy interjúban lenácizni. Politikai törésvonalak miatt kritizálják a Nemzeti Alaptantervet - mondta el a Hír Tv-nek a köznevelésért felelős államtitkár. Maruzsa Zoltán szerint a szakmai partnerek pozitívan reagáltak a NAT-ra, amelyet megújult ismeretek és modern módszerek jellemeznek. Cirkuszközpont helyett maradhatnak a romok Terézvárosban - írja a Magyar Nemzet. A kerület ellenzéki képviselő-testületének döntése miatt akár három évre is megakadhat az új Nemzeti Cirkuszművészeti Központ beruházása. Nem kérnek a pécsiek a májusi Pride-ból - írja a Magyar Nemzet. A lap úgy értesült, csaknem hét és fél ezren írták már alá a Pécs Pride 2020 rendezvény elleni online petíciót, és egyre többen csatlakoznak. A tehetségek felkarolása nemzeti érdek, mert a tehetség túlmutat önmagán, az egyénen, és az egész nemzet közössége számára fontos - mondta Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára. Kilencszázötven millió forintból bővíti a lakosság sportolási lehetőségeit idén a kormány - jelentette be az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos. Országszerte csaknem 25 ezer első világháborús hadisír újult meg és 180 emlékmű létesült az elmúlt években - jelentette be a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka. Jól vizsgázott a magyar határvédelem – jelentette ki Az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának elnöke a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Kósa Lajos közölte: a jövőben is számítanak a legutóbbi, röszkei betörési kísérlethez hasonló akciókra, a rendszer gyenge pontjait megpróbálják kipuhatolni a migránsok. Otthon akarjuk érezni magunkat saját szülőföldünkön – jelentette ki a szlovákiai Magyar Közösségi Összefogás listavezetője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Bárdos Gyula elmondta: a február 29-i szlovák parlamenti választásokon a magyarok érdekeit képviselik, és azért harcolnak, hogy a szlovákokhoz hasonló jogaik és lehetőségeik legyenek a kisebbségben élő magyaroknak. Magyarország és Brazília együttműködik az ENSZ-ben azért, hogy a magyar kormány által elutasított Globális Migrációs Csomagot a világszervezet ne tudja részenként a nemzetközi jog hivatkozási alapjává tenni - mondta Szijjártó Péter Washingtonban. Magyarország első európai uniós országként csatlakozott a Vallásgyakorlás Szabadságának Nemzetközi Szövetségéhez - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az üldözött keresztényeket segítő magyar politika bizonyítja, hogy a migrációt a gyökereinél kell kezelni - mondta Azbej Tristan, a Miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps program megvalósításáért felelős államtitkár. Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság bővítésért és szomszédságpolitikáért felelős biztosa Belgrádban közölte: azt szeretné, ha az EB hivatali ideje alatt legalább egy nyugat-balkáni ország teljes jogú uniós taggá válna. Az amerikai szenátusban felmentették Donald Trump amerikai elnököt az ellene folytatott alkotmányos felelősségre vonási eljárás keretében felhozott két vádpont - a hatalommal való visszaélés és a kongresszus akadályozása - alól, az elnök hivatalban marad. Egy nap alatt 73 ember veszítette életét az új koronavírus okozta megbetegedés következtében, miközben három különböző készítménnyel értek el reménykeltő eredményeket a vírus elleni küzdelemben - közölte a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság. Újabb tíz ember megbetegedését okozta az újfajta koronavírus a japán partjainál karantén alá helyezett óceánjárón, miközben Tajvan teljes kikötőzárlatot rendelt el, mert a hajó egy héttel ezelőtt kikötött a szigeten. Az Air France-KLM március 15-ig meghosszabbította kínai járatainak felfüggesztését. A holland kormány kötelező integrációs tanfolyam bevezetését tervezi az országba települő török állampolgárok számára - írta a DutchNews holland hírportál. A legmagasabb rangú brit terrorelhárítási vezető szerint nem enyhül a terrorfenyegetettség Nagy-Britanniában, ahogy azt az elmúlt hetekben elkövetett több támadás, köztük a dél-londoni Streatham városrészben végrehajtott késeléses merénylet is mutatja. A brit belügyminisztérium friss adatai szerint meghaladta a 3 milliót azoknak a külföldi EU-állampolgároknak a száma, akik letelepedett státusért folyamodtak a brit hatóságokhoz. A magyarok közül eddig csaknem 80 ezren kértek tartós nagy-britanniai letelepedési engedélyt. Több orosz és török katona vesztette életét az elmúlt két hétben a szíriai Idlíb tartományban - közölte az orosz külügyminisztérium. Törökország elvárja Oroszországtól, hogy azonnal vessen véget a szíriai kormányhadsereg támadásainak Idlíb északnyugati tartományban - jelentette ki Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter. Légicsapásokat hajtott végre az izraeli hadsereg Szíriában, a műveletekben tizenkét Irán-barát harcossal végeztek - közölte az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja. Tizenkét izraeli katona megsebesült, egyikük súlyosan egy jeruzsálemi gázolásos merényletben - jelentette a helyi média. Egy merénylő rálőtt egy izraeli rendőrre Jeruzsálem óvárosában - a támadót lelőtték. Kína felére csökkenti az egyes amerikai termékekre kirótt pótvámokat. Kisiklott egy nagysebességű vonat Milánó közelében - két ember meghalt, harminc megsérült. Három ember meghalt, 179 megsérült a szerdai isztambuli repülőgép-balesetben - közölték a török hatóságok. Hazaengedték a kórház elkülönített részlegéből azt a magyar egyetemistát, aki januárban hagyta el a vírussal fertőzött kínai Vuhan városát - közölte a Dél-pesti Centrumkórház. Nyolc év börtönre ítélték Kőrös Gusztávot, a Demokratikus Koalíció volt politikusát – tudta meg bírósági forrásból a PestiSrácok.hu. Kőrös mellett több társa is börtönbüntetést, illetve pénzbüntetést kapott. A vád szerint magát államtitkárnak, illetve minisztériumi dolgozónak kiadó Kőrös Gusztáv vezette bűnbanda a rászedett vállalkozóktól csaknem 170 millió forintot csalt ki. A Pécsi Ítélőtáblát jelölte ki a Szeviép-ügy harmadfokú eljárására a Kúria - írta a Magyar Hírlap és a Magyar Nemzet. A viharos széllökések miatt több mint ezer esethez riasztották a tűzoltókat szerdán. A legtöbb beavatkozásra Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Somogy és Zala megyében volt szükség - közölte a katasztrófavédelem. Labdarúgó NB I: Kaposvár - Paks 0:3; Zalaegerszeg - Kisvárda 1:1; Puskás Akadémia - Diósgyőr 2:2; Debrecen - Fehérvár 1:1; Ferencváros - Budapest Honvéd 0:0 A Magyar Labdarúgó Szövetség határozata szerint elhalasztják az OTP Bank Liga hétvégi 20. fordulójában esedékes, szombat estére tervezett Újpest - Ferencváros mérkőzést. Négy és fél év külföldi játék után visszatért a MOL Fehérvár FC labdarúgócsapatába Nikolics Nemanja. A következő szezonban is Danyi Gábor lesz a vezetőedzője a bajnoki és Bajnokok Ligája-címvédő győri női kézilabdacsapatnak, amelynek a 2020/21-es kiírástól Görbicz Anita nemcsak a játékosa lesz, hanem másodedzője is.