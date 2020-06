Faültetéssel kezdődtek az erdei vándortáborok

4123-ra nőtt a hazánkban beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Elhunyt egy 39 éves krónikus beteg, ezzel 577-re emelkedett az elhunytak száma, 2640-en pedig már meggyógyultak. Hazánkban továbbra is járványügyi készültség van, így augusztus 15-ig nincs lehetőség a nagy rendezvények megtartására - közölte a Kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely elmondta: a kormány célja, hogy annyi munkahely jöjjön létre, amennyi megszűnt - ezért hozták létre a Gazdaságvédelmi Operatív Törzset. Elkészült az első hazai fejlesztésű Covid-teszt prototípusa, amely lényegesen pontosabb az eddig ismert gyorsteszteknél – jelentette be Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. A munkahelymegőrzést az idén 380 milliárd forinttal, míg a munkahelyteremtést 2020 és 2022 között 804 milliárd forinttal támogatják a gazdasági akcióterven belül - közölte Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. A budapesti Fidesz-KDNP frakcióvezetője szerint emberkísérlet zajlik a közlekedőkkel: nem mérik fel az igényeiket, hogy hogyan lehet az autós, a kerékpáros és a gyalogos forgalom összhangját megteremteni – hangzott el a Kossuth Rádióban. Láng Zsolt hozzátette, a főpolgármester akkor sem egyeztetett senkivel, amikor biciklisávokat festetett fel Budapest forgalmas közútjaira, és ezzel óriási dugókat okozott. Nem alkotmányellenes a KESMA nemzetstratégiaivá minősítése - mondta ki az Alkotmánybíróság határozatában. A parkolási díj emelésével a kormány nem ért egyet - mondta Gulyás Gergely. Azok az intézkedések, amelyeket a főváros meghozott az elmúlt időszakban, azok környezetvédelmi szempontból is károsak, ehhez a parkolás megdrágítása sem tesz hozzá. A Jobbik tagjai is részt vesznek Hadházy Ákos nemzeti konzultációs íveket gyűjtő akciójában - mondta a párt országgyűlési képviselője. Brenner Koloman hangsúlyozta: a Jobbik támogatja a nemzeti konzultáció elleni tiltakozást. A képviselő hozzátette: szerintük a konzultációra szánt összeget a koronavírus-járvány okozta gazdasági és szociális válság kezelésére kellene fordítani. A gazdaságvédelmi akcióterv keretében eddig meghozott döntések 600 milliárd forint értékű extra beruházást ösztönöznek - közölte az ITM gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára a Magyar Nemzettel. Jövőre változnak a kisadózó vállalkozások tételes adójára vonatkozó szabályok - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Az uniós előírások miatt a Pest megyei vállalkozások a fejlesztési források jelentős részéből kiszorulnak, ezért a kormány hazai forrásból 80 milliárd forintot fordít a térség fejlesztéseire a következő években - közölte Varga Mihály. Szigorítják jövőre a KATA szabályait a visszaélések megszüntetése érdekében - jelentette be Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. A pénzügyminiszter elmondta, hogy a gazdaságvédelmi intézkedések részeként májusban 86 Pest megyei vállalkozás több mint 4,7 milliárd forintot nyert el eszközberuházásokra és munkahelymegőrzésre. A kormány célja, hogy az új, innovatív technológiák alkalmazásában régiós, vagy európai szinten élen járjon Magyarország - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Újbuda önkormányzata 150 ezer forint pénzjutalmat ad a kerület szociális ágazatban dolgozó munkatársainak - közölte a XI. kerület. A haza védelme nemzeti ügy, a honvédelmi sportközpontok megépítésével pedig az a szellemiség is erősödik, amely a közösséget össze tudja tartani - jelentette ki Simicskó István, a hazafias és honvédelmi nevelésért felelős kormánybiztos. Brüsszel továbbra is nyomást gyakorolna a magyar bevándorláspolitikára, ezt mutatja a tranzitzónákra vonatkozó főtanácsnoki indítvány - mondta Hollik István, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Jelentősen nőtt az embercsempészek aktivitása, a déli határszakaszon idén eddig 40 százalékkal többen próbáltak bejutni az országba, mint a tavalyi év hasonló időszakában - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. A magyarországi tranzitzónák működését, valamint a magyar menekültügyi és idegenrendészeti eljárásokat érintő magyar jogszabály jelentős része sérti az uniós jogot - közölte a luxembourgi székhelyű EU-bíróság. Az Európai Unióba irányult a világon tavaly beadott menedékkérelmek egyharmada - közölte az uniós menekültügyi ügynökség. Legkésőbb hétfő reggel megnyílik mind az öt közúti átkelőhely a magyar-ukrán határon - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Kijevben. Világszerte 9 408 757 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 482 184, a gyógyultaké pedig 4 729 511 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Bár Európában javulóban van a helyzet, globálisan továbbra is súlyosbodik a koronavírus-járvány, az igazolt fertőzöttek száma a jövő héten várhatóan átlépi a tízmilliót, a halálos áldozatoké pedig az 500 ezret - figyelmeztetett a WHO. Romániában 460 új fertőzöttet diagnosztizáltak az elmúlt 24 órában, és a megfertőződöttek száma meghaladta a 25 ezret – közölte a stratégiai kommunikációs törzs. Lemondott tisztségéről Jelcan Birtanov kazah egészségügyi miniszter súlyosbodó, koronavírus okozta betegsége miatt. Kilencedik napja kevesebb mint 8 ezerrel emelkedik az igazolt koronavírusos fertőzöttek száma Oroszországban, a napi növekmény aránya rekordalacsony, 1,17 százalékos volt a legfrissebb adatok szerint. Donald Trump amerikai elnök bejelentette a lengyel kollégájával, Andrzej Dudával folytatott washingtoni tárgyalásai után, hogy védelmi együttműködésről szóló megállapodást ír alá vele. Elfogadhatatlan, hogy a jemeni húszi síita lázadók válogatás nélkül támadják Szaúd-Arábia városainak civil lakosságát - jelentette ki az Európai Unió külügyi szolgálata. Tízre nőtt a dél-mexikói földrengés halálos áldozatainak a száma, huszonhárman sérültek meg, és kétezernél több épületben keletkeztek károk. Huszonhárom ember meghalt, tíz másik megsérült, amikor a heves esőzés és mennydörgés kísérte viharban villámcsapás érte őket India keleti részében. Autóbusz zuhant Varsóban egy közúti felüljáróról az alatta haladó, Visztula-parti kerékpárútra, egy ember meghalt, huszonnyolcan megsérültek – közölte a lengyel közszolgálati televízió. A román határrendészek 21 illegális bevándorlót találtak egy török rendszámú furgonban ma hajnalban a Nagylak 2 - Csanádpalota autópálya-határátkelőhelyen. Két hónappal meghosszabbította a Budai Központi Kerületi Bíróság annak a három férfinak a letartóztatását, akit a májusi Deák téri kettősgyilkosság kapcsán gyanúsítottak meg - tudatta a Fővárosi Törvényszék. Három kamion ütközött az M0-ás autóúton Érdnél, a balesetben nagy mennyiségű liszt szóródott az útra - közölte a rendőrség. A Tisza áradása miatt holnap 12 órától lezárják a szegedi Huszár Mátyás rakpartot. Labdarúgó NB I: Mezőkövesd - Debrecen 0:1; Kisvárda - Puskás Akadémia 1:1; Budapest Honvéd - Kaposvár 4:2; Paks - Diósgyőr 4:2 Horváth András veszi át Kántor Sándortól az Extraligában szereplő UTE női röplabdacsapatának vezetőedzői posztját. Ausztrália és Új-Zéland közösen rendezi a 2023-as női labdarúgó-világbajnokságot.