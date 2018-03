Farkas Flórián szavazatszerzőképessége ismét aranyat érhet a Fidesznek

A szolnoki, Motor útról, az ország egyik legnyomorultabb szegénytelepéről indult Farkas Flórián. Ma pedig már a Parlamentben ül. „Miniszterflóri” – ahogy a romák hívják Farkast - 20 éve országgyűlési képviselő és egyben az ország legnagyobb cigány pártjának, a Lungo Dromnak is az elnöke. Egykori politikai szövetségesei szerint már a Lungo Drom alapítása is egy nagy lopás volt.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

– Lementünk Szekszárdra a művelődési házba, hogy most agyonverjük a szabolcsiakkal, mint egy bucit

– De miért?

– Hát ellopta az MCDSZ pénzét a Báthory Jancsival. Külön számlára. Bizony. Azon alapította meg a Lungo Dromot 2 millió 178 ezer forintot loptak el.

– Ez mikor volt?

– '92-ben.

Farkas Flórián 1970 és 80 között többször is megjárta a börtönt. Ennek ellenére a Parlamentig jutott. „Farkas Flóriánnak a politikai pályája kezdődött a Hazafias Népfrontnál, aztán jött az MDF, a Független Kisgazdapárt, az MSZP, a Fidesz” – mondta a Hídvégi B. Attila, a RomNet.hu főszerkesztője.

Horn Gyula, akkori miniszterelnök büntetett előélete miatt nem vállalta, ezért pártolt át Farkas Flórián a Fideszhez. Akkoriban Kövér László tárgyalt a roma vezetővel, a Célpont riportalanya úgy emlékszik, tettlegességig fajult az alkudozás.

„Az négy fal között történt. Azt csak a Kövér tudja megmondani, aki gyomorszájon vágta, meg aki látta. Böhöm nagy paraszt volt a Kövér, meg azért van ereje a bajuszosnak meg fiatal is volt. Na, mindegy. Szóval {...} nem mondhatok mást neked tesókám.”

Farkas Flóriánt az ezt követő időszakban több bűncselekménnyel is megvádolták. Aztán 98-as választás előtt kegyelmet kapott, de, hogy ki és miért kérvényezte ezt, az államtitok. A Célpont a Horn-kormány egykori nemzetiségi államtitkárát kérdezte erről. Tabajdi Csaba azonban nem volt beszédes kedvében.

– Ön adta be Göncz Árpádhoz a kegyelmi kérvényét Farkas Flóriánnak?

– Nem, hát az, azt a kormány nevében....

– Volt Önnek ehhez bármi köze?

– Tessék?

– Hogy volt ehhez Önnek bármi köze?

– Ne haragudjon, mondtam, hogy egy megbeszélésen vagyok.

– Azért egy igennel vagy egy nemmel biztosan tud válaszolni.

– Ne haragudjon, mondom, hogy egy megbeszélésen vagyok. Viszont hallásra.

– Tabajdi úr, Ön adta be vagy nem?

– Viszont hallásra.

A Fidesz és Orbán viszont azóta is ragaszkodik Farkas Flóriánhoz, hiába volt már több a zűrös pénzügye. Többen is azt nyilatkozták a műsornak, hogy Farkas az egész országban igyekszik megvásárolni a romák szavazatait a Fidesznek. Ezt tette 2014-ben is.

„Ha nem hozta volna, ha hiányozna ez az 500 ezer szavazat inkább így mondom országosan, akkor a Fidesz 6 listás mandátummal kevesebbet szerzett volna a 2014-es választáson és 16-al kevesebb egyéni választókerületet. Ez pedig azt jelenti, hogy ez a 22 mandátum, amit ez az 500 ezer szavazat előidézett, ez alaposan 60 százalék alá vitte volna le a Fidesznek a mandátumarányát” – magyarázta Závecz Tibor, a Závecz Research ügyvezetője.

Hozzátette: ha nincs a Farkas-féle félmillió roma szavazat, nem lett volna kétharmada a Fidesznek.