Farizeus akciózások a hajléktalanokért

Tordai Bence

A baloldal szociális érzékenysége mindig csak a választási kampányígéretekre és hangzatos sajtónyilatkozatokra korlátozódik, a gyakorlatban már egészen mást mutatnak

– írta tegnapi posztjában a közösségi oldalán a budapesti Fidesz. A kormánypárt fővárosi szervezete arra reagált, hogy 2019 novembere óta több száz kilakoltatás volt Budapest baloldali kerületeiben. Az erről szóló adatokat a Magyar Nemzet hozta nyilvánosságra.

A kilakoltatások számai a lakhatási kérdésekkel együtt visszatérő elemei a baloldal politikai kommunikációs stratégiájának. A 2019-es budapesti önkormányzati választásokon azzal is kampányoltak, hogy a lakhatás alapjog, és amennyiben ők nyernek, ezt az önkormányzati lakásállomány felhasználásával biztosítani is fogják.

A VIII. kerületben meg is választották az így kampányoló Pikó Andrást polgármesternek. Pikónak ugyan a VIII. kerületi helyzetet nem sikerült rendeznie, egykori kampányfőnökével, Udvarhelyi Tesszával együtt viszont sikeres projektként vitték a Közélet Iskolája nevű szervezetet, amelyhez a későbbi polgármester is csatlakozott 2018-ban. A Város Mindenkié csoportból kinőtt szervezet azóta is működik, Udvarhelyi Tessza jelenleg is kuratóriumi tag benne.

A lap Udvarhelyivel kapcsolatosan megtudta, hogy miközben régóta aggódik a hajléktalanokért, a kimondottan jó környéknek számító II. kerületi Pasaréten lakik. Lakóhelyén jelenleg az 1,2 milliós négyzetméterár mondható átlagosnak. Az „iskola” kuratóriumának vezetője, Makádi Zsófia sem szerénykedhet a lakhatásával kapcsolatban, lapunk információi szerint az óbudai Csillaghegyen él. A hangulatos rókahegyi túraterület közelében akár hetvenmillió forintért is lehet venni egy 45 négyzetméteres lakást.

Kilakoltatás témában persze nem maradhat el Tordai Bence említése sem. Mint arról korábban beszámoltak, az ország­gyűlési képviselő engedély nélkül épített egy 150 milliósra taksált villát. A baloldali politikus ezzel együtt az V. kerületben pár hete nagy hangon hirdette, hogy az ottani fideszes vezetésű önkormányzat embertelen. Politikustársaival színpadiasan megpróbáltak megakadályozni egy kilakoltatást, amely közben Tordainak eltört az egyik ujja is. A fővárosi Fidesz ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: „Álszentek és képmutatóak Karácsony Gergely baloldali politikustársai!”