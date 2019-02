Far-hát: „a Jobbiknak ez a valódi arca”

Silhavy Máté: – Mi ezeket úgy hívtuk a szakmában, hogy far-hát-kommandó, ezek nagyrészt nyugdíjasok, otthon ülnek és várják azt, hogy jöjjön valami. Bedobod nekik a tartalmat, megírod, hogy „Jaj, a rohadék már megint mit mondott! Mondjátok meg ti is jól!” és akkor odamennek és ráírogatnak. A troll az viszonylag kevés, ezek tényleg élő hülye nyugdíjasok, akik ott ülnek és egész nap ezt várják, hogy mikor tud…

– Mondjuk anyukám nem hülye nyugdíjas…

Silhavy Máté: – Bocsánat, ez most nem...

Z. Kárpát Dániel: Far-hát-kommandó alezredese!

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Egyöntetűen elítélik a nyugdíjas szervezetek a Jobbik politikusainak kijelentéseit, amiben far-hát-kommandónak és hülye nyugdíjasoknak nevezik az időseket. A Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége is megszólalt az ügyben. A szervezet sem tud azonosulni a kijelentésekkel, amit nem politikai, hanem erkölcsi kérdésként kezelnek.

„Miután én egy nyugdíjas érdekvédő vagyok, tehát én a korosztály szempontjából közelítem meg ezt a kérdést, és meggyőződésem, hogy egyetlen politikai tényezőnek sem megengedhető, hogy tiszteletlenül beszéljen a szülei generációjáról. Alapvetően ezt mi nem politikai hovatartozás kérdésének tekintjük, hanem erkölcsi kérdésnek” – fogalmazott Némethné Jankovics Györgyi, a szervezet elnöke.

A Fidesz szerint a kijelentésekkel megmutatkozott a valódi Jobbik. Böröcz László a párt frakcióvezető-helyettese szerint a Jobbik még azokat az időseket sem tiszteli, akik szavazatukkal támogatják a pártot. „A Jobbiknak ez a valódi arca, hiszen nem először teszi ezt. Vona Gábor is már nyilatkozott úgy anno az idősekről, hogy szennyvíz folyik a szájukból. Valójában ez a Jobbik valódi arca, a Jobbik tulajdonképpen ezzel is csak azt bizonyítja be, hogy nekik akkor is és most is a hatalom megszerzése a cél és ehhez felhasználnak mindent és mindenkit, és egyébként senkit nem becsülnek, még azokat sem, akiknek egyébként ők is köszönhetik, hogy egyáltalán ott ülhetnek” – jelentette ki a Fidesz frakcióvezető-helyettese pénteki sajtótájékoztatóján.

Silhavy Máté és Z. Kárpát Dániel szavait elítélte már többek között a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesülete és az Európai Szakszervezeti Szövetség, a Nyugdíjasok Szociális Fóruma, de Szanyi Tibor, az MSZP Európa parlamenti képviselője is.