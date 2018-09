Falusi útalap, családtámogatás, nyugdíjprémium - ezekről döntött a kormány

Falusi útalap létrehozásáról, a családok további támogatásáról és nyugdíjprémium kifizetéséről is döntött a kormány szerdán - erről beszélt a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely azt is bejelentette, hogy jövő év július 1-jétől állami alapítású alapítvány tartja fenn a Budapesti Corvinus Egyetemet, amely közhasznú felsőoktatási intézményként működik majd.

A tárcavezető emlékeztetett, Európában Magyarország fordítja a legnagyobb összeget családtámogatásra, januártól pedig újabb intézkedésekkel támogatja a kormány a családalapítást.

„Ehhez kapcsolódni fog egy nemzeti párbeszéd, egy nemzeti konzultáció is a családtámogatás kérdéskörében, és azt szeretnénk, ha ebben az irányok szempontjából, a lehetséges irányok szempontjából a magyar választópolgárok is véleményt nyilváníthatnának” – mondta Gulyás Gergely.

Jövő július 1-jétől állami alapítású alapítvány tartja fenn a Budapesti Corvinus Egyetemet, amely közhasznú felsőoktatási intézményként működik majd - jelentette be Gulyás Gergely. Ismertette azt is: a fenntartói modellváltás előkészítéséért az innovációs tárca felel, ezért erre az időszakra a fenntartói jogok is ide kerülnek, a kormány pedig jelentős vagyont fog az alapítvány rendelkezésére bocsátani, amit kizárólag az intézmény fenntartására lehet majd fordítani.

„Nagyobb szabadság mellett, a rendelkezésre álló jelentős anyagi források felhasználásával a 200 legjobb egyetem közé kerülhessen belátható időn belül a Corvinus Egyetem” – fogalmazott a miniszter.

A miniszter azt is bejelentette: falusi útalap létrehozásáról döntött a kormány, az intézkedés célja pedig, hogy az alsóbbrendű utak minősége is javuljon, erre pedig a tervek szerint 80-90 milliárd forintot fordít majd a kormány.

„Két forrásból is a jövő évi költségvetésben forrást fogunk biztosítani. Az egyik ilyen, hogy a költségvetés általános tartalékából mintegy 150 milliárd forintot a magyar faluprogramra fogunk fordítani, ha semmilyen rendkívüli esemény nincsen, akkor ez nem jelenthet gondot, hiszen elbírja a jövő évi költségvetés általános tartaléka. A másik bevételi forrás az pedig az autópályamatrica, a tíz napos autópályamatrica, illetve az e-matrica díj, tehát a fuvarozók által fizetett e-matrica megvásárlásából.”

A miniszter arról is beszélt, az idei gazdasági növekedésnek köszönhetően a szépkorúaknak idén is fognak nyugdíjprémiumot fizetni.