Falomlás a belvárosban: halálra rémültek a budapesti járókelők

Tele volt a Facebook azzal, hogy a VII. kerületben hatalmas darabok omlottak le egy ház oldalából Budapesten, a Wesselényi utcában nemrég. A ház előtti részt elkerítették egy ideig. Az eset után nem sokkal a Metropol munkatársai is kint jártak a helyszínen, ahol még mindig lehetett látni az omlás maradványait. A föld a ház előtt a vakolattól fehérre volt “festve”, de az elkerítésre szerencsére már nem volt szükség. Az viszont jól látszik most is, hogy a házról már többször is eshettek le darabok, ugyanis a homlokzat több ponton is hiányos volt. Bizonyos részeken kifejezetten nagy darabok is hiányoztak az épület oldalából.

„Vasárnap kaptam egy telefonhívást, amiben közölték, hogy mi a helyzet, bár messze volt, de saját magam kerítettem el a leesett törmelékeket még aznap. Kedd reggelre tudtam bérelni egy emelőkocsit, amivel utána el tudták végezni a veszélytelenítést, így kedd délelőttre megszűnt a vészhelyzet is” – mondta a Metropolnak a ház közös képviselője, Rétfalvi Tamás, aki szerint tervben van a ház felújítása.

„Ez egy társasház, ami nagyobb részben magántulajdonban van, az önkormányzat tulajdonában egy lakás és egy pince van. Jelenleg nem pályázunk semmire, mert épp folyamatban van a tetőtér beépítése. Ez azt jelenti, hogy az egész társasház megújul, ami többek között a homlokzat felújítását is jelenti” – árulta el Tamás. Most azon dolgoznak, hogy mindenkinek megfelelő szerződést készítsenek.

„Folyamatosan karbantartási kötelezettsége van a társasháznak”

„Folyamatos karbantartási kötelezettsége van a társasháznak, ami azt jelenti, hogy állandó jelleggel biztosítani kell az üzembiztos működést, hogy a társasház a homlokzata ne szakadhasson le” – magyarázta Weisz Gábor Miklós, a Magyar Közös Képviselők Egyesületének elnöke, aki hangsúlyozta, hogy lehetnek társasházanként kivételek, de szinte minden esetben a társasház felelőssége, ha ilyen történik. A közös képviselő felelőssége is felmerülhet, ha ő tudott az erkély rossz állapotáról, hiszen annak tényét a társasház kezelője felé továbbítania kellett volna. – A társasházkezelőnek biztosítania kell, hogy a közös tulajdon ne okozzon kárt se a tulajdonosoknak, se az utcának – tette hozzá. Egy rosszul karbantartott épület okozta baleset miatt kártérítésre is lehet kötelezni a tulajdonosokat.

Sajnos nincsen olyan kötelezettség előírva a társasházi tulajdonosok felé, hogy például 10 évente ellenőriztessék az erkélyek műszaki állapotát. Ugyanakkor létezik egy általános kötelezettség arra vonatkozóan, hogy a homlokzat ne veszélyeztessen életet. Kétféle igény keletkezhet ilyen helyzetben: az egyik a kártérítési igény, a másik pedig a helyreállítási igény. Az egyik a helyreállításért nyújtható be, a másik pedig a keletkezett kár okán, ilyen a haláleset is. A kártérítési igényt peres úton követelhetik a társasháztól. A helyreállítási kötelezettséggel kapcsolatban pedig a kormányhivatalt, mint építési hatóságot kell megkeresni” – tette hozzá Weisz Gábor Miklós.

A ház környékén lakók véleménye

Sándor: „Nem szoktam ilyenektől félni. Inkább télen szokott bennem lenni, hogy rám eshet az épületek tetejéről az olvadó hó.”

Erzsi néni: „Én napi szinten járok erre, így szoktam látni, milyen szörnyű állapotban van a ház. Hétfő délelőtt pont a piacról jöttem haza, akkor láttam, hogy valamiért 4-5 méteren el lett kerítve.”

Márta: „Amikor leesik valami, megijedek, de egyébként nem gondolkodik ezen az ember, de érthető, hogy potyog. Nagy szelek voltak és az emberek nem fordítanak erre pénzt.”

Tele van életveszélyes erkélyekkel Budapest

Két éve alig van felújítási pályázat Budapesten, miközben rengeteg az életveszélyes erkély, csupán 10 perc alatt 7 omladozót számoltunk össze.

Pedig évente történik olyan haláleset, ami az elkorródálódott erkély miatt történik. Az elmúlt két évben azonban a fővárosi kerületek többsége csak veszélyhelyzeti pályázatokat hirdet meg, épület- vagy homlokzatfelújításit elvétve.

Legutóbb január elején vesztette életét egy 53 éves nő, aki egy harmadik emeleti lakás erkélyére ment ki rágyújtani, de a korláttal együtt kizuhant. Egy évvel korábban a József körúton történt hasonló halállal végződő tragédia.

A budapesti önkormányzatok döntő többsége jelentősen csökkentette a felújítási támogatásokat. Legtöbb esetben veszélyhelyzeti pályázatok váltották fel a korábbi homlokzat- vagy épület-felújítási tendereket. Így tisztelet a kivételnek (például a Belváros és a XIII. kerület), de a társasházak elestek azoktól a számukra jelentős forrásoktól, amelyek hasznosan előmozdítanák a komolyabb rekonstrukciós munkálatok kivitelezését.

Lényeges, hogy a korábbi támogatási program helyreálljon

„Ez az önkormányzatoknak a feladata, de lényeges lenne, hogy a korábbi támogatási program helyreálljon” – mondta Gulyás Gergely a Metropolnak. A miniszterelnökséget vezető miniszter arra a kérdésre, hogy a kormánytól kért-e segítséget Karácsony Gergely főpolgármester vagy önállóan a kerületek, így válaszolt: „A kormány ilyen megkeresést nem kapott. Pedig partnerségről mindig lehet beszélni. A politikai harcok előtt a párbeszéd adott volt, még akár egy ellenzéki polgármesterrel is” – fejtette ki Gulyás Gergely.