Fákat dönthet ki az erős szél, megbonthatja az épületek tetejét

Az István, a királlyal, vagy éppen a Vén Európa című dallal legendássá vált Varga Miklós mesél Trianonról, világnézetéről és a 2006-os Gyurcsány-féle rendőrterrorról is. NÉZZE MEG A BESZÉLGETÉST!

Eligazítást tartott Bajnai Gordon a baloldal jelöltjének, Márki-Zay Péternek

A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint a találkozóra azért is kerülhetett most sor, mert a baloldali miniszterelnök-jelölt támogatottsága az elmúlt időszakban zuhant, botrányt botrányra halmoz, és már a baloldalnak is kínos.