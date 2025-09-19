Fájdalmas búcsú: Orbán Viktor is elbúcsúztatta Kásler Miklóst, aki a magyarságért élt és halt

Megosztás itt:

Hankó Balázs miniszter búcsúbeszédében egy olyan emberről beszélt, aki nem kereste a népszerűséget, hanem egész életét a hit és a nemzet szolgálatának szentelte. „Soha nem könnyű népszerűséget keresett, hanem egy olyan örök értékrend követőjeként élte életét... amelynek középpontja és iránytűje a világunkat megteremtő és életünket vigyázó Isten” – mondta a miniszter.

Kásler Miklós a magyar rákgyógyítás atyjaként vált ismertté. 26 éven keresztül vezette az Országos Onkológiai Intézetet, ahol világszínvonalúvá fejlesztette az ellátást. Munkája során olyan forradalmi újításokat vezetett be, mint a nemzeti rákkontroll program, a robotsebészet, és az új onkoterápiás protokollok kidolgozása. Számára minden emberi élet a legnagyobb érték volt, és nem betegségeket, hanem a teljes embert gyógyította hatalmas odaadással és türelemmel.

A professzor igazi hazafi volt, akinek szívügye volt, hogy a magyarok megismerjék és megértsék saját múltjukat. Ezzel a céllal kezdeményezte a Magyarságkutató Intézet létrehozását is, melynek később tiszteletbeli elnöke lett. Kásler Miklós mindent megtett a magyarság szolgálatáért, a koronavírus-járvány idején is oroszlánrészt vállalt a védekezésben, előrelátásával és szakmai tudásával rengeteg életet mentett meg.

A sárvári temetőben csendben búcsúztak a nemzet fiától. A jelenlévő politikusok, tudósok, művészek és tisztelők mind egyetértettek abban, hogy Kásler Miklós hiánya hatalmas űrt hagy maga után. Az ő élete és munkássága örök példa marad a jövő generációi számára, hogy a hit, a haza és az emberek szolgálata a legmagasabb érték. A gyászoló magyar nemzet sosem felejti el őt.

Forrás: MTI

Fotó: Orbán Viktor/Facebook