Belföld

Fagy – Az érkező hidegfronttal megdőlt az idei szezonrekord

2025. október 19., vasárnap 10:17 | MTI
időjárás fagy hideg szezonrekord

A Bács-Kiskun vármegyei Fülöpházán mínusz 6,6 Celsius-fok volt vasárnap hajnalban, ez újabb szezonrekord - közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán.

Szombaton hidegfront haladt át az ország felett, annak hatására a megélénkülő, olykor megerősödő északnyugati széllel jóval hidegebb és szárazabb léghullámok érkeztek. Estére az ország döntő részén már kiderült az ég, éjjel pedig a légmozgás is fokozatosan mérséklődött, legyengült.

Így jócskán lehűlt a levegő, a Duna-Tisza-közén lévő homoktalaj felett mínusz 6,6 fokig süllyedt a hőmérséklet; ez ugyan kissé elmarad a napi hidegrekordtól, de azért az idei szezonrekord megdöntésére elég volt

- jelezték.

Felhívták a figyelmet arra, hogy

a következő éjszakán is hasonló lesz a helyzet.

A szezonban eddig a leghidegebbet még október 2-án hajnalban mérték, akkor a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárddarócon és a Nógrád vármegyei Zabarban is mínusz 3,1 Celsius-fok volt.

Fotó: Shutterstock

Busztragédia történt Brazíliában

 Legalább 17 utas halt meg egy buszbalesetben Brazília északkeleti részén, Pernambuco államban, amelynek körülményeit még nem tisztázták – közölte szombaton a rendőrség.

