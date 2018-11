Facsemetéket ültettek Pécsen az Egészséges Városok keretében

30 facsemetét ültettek Pécsen az Egészséges Városok program keretében. Magyarország a program 1987-es elindulása óta aktív résztvevője az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kezdeményezésének. Pécs az elsők között, alapítóként csatlakozott az európai akcióhoz, majd 2014-ben módosította alapszabályát, hogy lehetővé váljon a határon túli magyarlakta települések csatlakozása is.

„Nagyon sok olyan dolgot vitt véghez az Egészséges Városok Program – nem csak Magyarországon Európa szerte, világszerte – amitől jobb lett az önkormányzatok ilyen irányú munkája. Az volt a fő cél az induláskor is, hogy a helyi döntéshozók munkájába építsék be az egészséget, nagyobb hangsúllyal jelenjen meg az egészség. Úgy gondolom, Pécsen is és Magyarországon is szövetségünk tagjai körében ezt el tudtuk érni. Nem is száz százalékosan, de hát mindig van javítanivaló” – mondta De Blasio Antonio, az Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetségének elnöke.