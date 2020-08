Facebook üzenetben köszöntötte a fiatalokat az államtitkár

Köszöntő beszédét azzal kezdte, a kormány célja, hogy Magyarországon jó legyen fiatalnak lenni. Éppen ezért kormányzati oldalról számos lehetőséggel segítik a magyar fiatalokat.

Novák Katalin elmondta, ha valaki tehetséges valamiben, akkor a tehetség kibontakozásához támogatást kaphatnak a Nemzeti Tehetség Program keretében. Ha egy fiatal gazdálkodni szeretne akkor erre is igényelhetnek támogatásokat, ha vállalkozni szeretnének akkor ennek az állami finanszírozására is van mód.

Az államtitkár asszony kifejtette, a fiataloknak a családalapítás terén is több lehetőség van a kormányzati támogatás igénybevételére, az elmúlt egy évben már százezer fiatal pár vette igénybe a Babaváró támogató kölcsönöket. Magyarország kormánya szeretné ezzel elérni, hogy minél többen, minél bátrabban, s az állam segítségével minél könnyebben alapítsanak fiatalként családot.

Novák Katalin szerint az is nagy segítség, hogy a KRESZ tanfolyam és a vizsga egy része – 25 ezer forint – , valamint egy nyelvvizsga díja- 40 ezer forint – is visszaigényelhetők a sikeres akadályvételt követően, ezzel e lehetőséggel már több mint 83 ezer magyar fiatal élt. Zárószavaiban a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár tettre biztatta a fiatalokat, mert Magyarországon érdemes tanulni, dolgozni, családot alapítani!

Juhász Hajnalka üzenete a Fiatalok világnapján

Olyan jó, hogy vagytok nekünk, kedves Fiatalok! Nélkületek sokkal kevesebb lenne a világunk. Nem lenne benne annyi útkeresés, szín és hang, ami arra inspirál minket, hogy folyamatosan tágítsuk világlátásunkat, más oldalról is nézzük a dolgokat. A ti bátorságotok, sokszor kendőzetlen őszinteségetek úgy kell nekünk, mint "ételbe a só". Azt hiszem, nekünk politikusoknak tanulnunk kell tőletek! Van, aki hajlott kora ellenére is, lényegileg fiatal tudott maradni. Szent II. János Pál pápa, a "fiatalok pápája" ilyen ember volt. Ő mondta egyszer, hogy "látom bennetek a hajnal hírnökeit". Igen, nekünk is így kell figyelnünk rátok. Rátok, akik majd remélhetőleg tovább viszitek mindazt a jót, amit elértünk az életben és majd tovább tökéletesítitek világunkat a következő nemzedékek számára. Már a TI fiataljaitok számára. Ezért igyekszünk úgy cselekedni a politikában, hogy olyan világot kapjatok tőlünk, amiben sikeresen kiteljesedhettek. Ez a mi legfőbb feladatunk, hogy mi már előre egyengessük ti és családotok boldogulásának útját. Azért, hogy hiányt nem szenvedő, tanult, tapasztalt, minél gondtalanabb életetek lehessen egy remélhetőleg keresztény identitásához visszatért Európában, egy keresztény Magyarországon.

Juhász Hajnalka, a KDNP alelnöke

Magyar Nemzet - MTI - OS