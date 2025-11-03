Ezzel az óriási repülőgéppel bővül a Magyar Honvédség arzenálja

Megosztás itt:

Az első, 2024 szeptemberében érkezett KC–390 katonai szállítórepülőgépünk hamarosan társra lel, hiszen nemsokára a kecskeméti betonon landol a típus második példánya! – írta a Magyar Nemzet a Magyar Honvédség közösségi oldalára hivatkozva.

Mint ismeretes, az első KC–390 Millennium katonai szállítógép 2024. szeptember 5-én landolt a Magyar Honvédség kecskeméti bázisán.

A gép harmincöt méter hosszú, nyolcszáz kilométer per órás sebességgel tud repülni, utazómagassága pedig elérheti a nyolcezer métert is.

A KC–390 Millennium nem csak egy repülőgép. Egy jövőbe mutató képesség, amely a modern hadviselés alapjait hozza el a Magyar Honvédségnek – írta bejegyzésében a Honvédelmi Minisztérium.

A tárca hangsúlyozta: Brazíliában, az Embraer gyártócsarnokaiban születik meg minden egyes Millennium. Precíziós robotok illesztik a gép szerkezeti elemeit, lézeres mérőrendszerek biztosítják a tökéletes illesztést, a festőcsarnokban pedig már magyar felségjelek kerülnek a törzsre. Az egyik ilyen gép – a második magyar KC–390 – rövidesen hazatér Kecskemétre.

A KC–390 a gyorsaság, a megbízhatóság és a többcélúság ötvözete.

Szállítási, deszant-, egészségügyi, humanitárius és – hamarosan – légi utántöltési feladatokra is alkalmas. Az első magyar gép már bizonyított: különleges műveleti katonáink számára ejtőernyős ugrást biztosított az Adaptive Hussars 2025 gyakorlaton és minden körülmények között megbízhatóan teljesített.

A KC–390 beszerzéssel Magyarország úttörővé vált Európában. A Millennium nem csupán a légierő új repülőgépe, hanem a magyar haderő mozgékonyságának, modernizációjának és önállóságának jelképe.

