Ezúttal Vasvár adott otthont a Pesti srácok, a Magyar Nemzet és a Hír TV országjárásának + videó
2025. november 13., csütörtök 20:50
| Hír TV
Békemenet, Magyar Péter hazugságai és a nemzetközi támadások Magyarország ellen - többek között ezek voltak a témái a Mediawoks által szervezett országjárásnak. Az eseménynek ezúttal Vasvár volt a helyszíne. A nézőket pedig Jeszenszky Zsolt és Stefka István várta.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
