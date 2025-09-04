Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 04. Csütörtök Rozália napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 12:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Ezúttal az etyeki beszédre reagálva vert oda Wellor Magyar Péternek + videó

2025. szeptember 04., csütörtök 11:05 | HírTV
Magyar Péter Tisza Párt Wellor

Botrány botrány hátán a Tisza Pártban: kiszivárgott adótervek, elszólás a jövő évi választások kapcsán. A titokzatos netzenésznek ezúttal volt mit rímbe öntenie és megzenésítenie. 

  • Ezúttal az etyeki beszédre reagálva vert oda Wellor Magyar Péternek + videó

További híreink

Retró magyar sorozatok: csak kevesen tudják mind a hét választ!

Sokk a színházi világban: életveszélyben a fiatal magyar színésznő

Csokiba mártott ujjpercek: ez lesz az ősz legmenőbb körömtrendje

A Manchester City magyar válogatottba vágyó futballistája váratlan bejelentést tett

Miskén megemlékeztek a gyilkosságban elhunyt 22 hónapos Hannára - fotók

A Liverpool szégyene, hogy a magyar válogatottal kell büszkélkednie az angol helyett?

Az ukrán határőrök agyonlőttek egy menekülő hadkötelest + videó

Elhagyja a Manchester Cityt a magyar utánpótlás-válogatott

Donald Trump: Nincs üzenetem Putyin elnöknek

További híreink

Donald Trump: Nincs üzenetem Putyin elnöknek

Miske sötét titka: Exkluzív infók Hanna megöléséről - amit a rendőrség is elhallgat + videó

Tragédia Lisszabonban: ezért siklott ki a 140 éves siklóvasút

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Egyre több nyugdíjas váltja vissza az élelmiszer-utalványt + videó
2
Putyin nem szórakozik: olyan tanáccsal látta el Ficót, aminek megvalósulása mélyütést vinne be Zelenszkijnek
3
Zuhanórepülés: széthullhat a Tisza párt?
4
Sokk a színházi világban: életveszélyben a fiatal magyar színésznő
5
Vezércikk – Erőszakra készülhet a Tisza Párt Kötcsén + videó
6
Tragédia Lisszabonban: ezért siklott ki a 140 éves siklóvasút
7
Fogaskerekű-baleset miatt gyászba borult Lisszabon
8
Orbán Viktor: Messziről bűzlik, hogy csak a balhé miatt akar Magyar Péter Kötcsére menni + videó
9
Orbán Balázs leleplező videót osztott meg a Tisza Pártot támogató volt SZDSZ-es politikusról
10
Az ukrán határőrök agyonlőttek egy menekülő hadkötelest + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Gyermekpornográfia miatt ítéltek el egy orosházi férfit

Gyermekpornográfia miatt ítéltek el egy orosházi férfit

 Gyermekekről készült pornográf tartalmú képek letöltése és megosztása miatt börtönbüntetésre ítéltek el egy 26 éves orosházi férfit - közölte a Békés Vármegyei Főügyészség csütörtökön közleményben az MTI-vel.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!