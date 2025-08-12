Ezúttal a Sziget fesztivál résztvevőit uszította Orbán Viktor ellen a Magyarországról három évre kitiltott Kneecap + videó

Megosztás itt:

Orbán Viktor ellen hergelt és Izraelt támadta a Magyarországról három évre kitiltott Kneecap. Az antiszemita ír együttes a Sziget zárónapján küldött virtuális üzenetet Casey Lowery koncertje alatt. A Hamaszt életető raptrió szerint Izrael népírtást követ el, amit a magyar miniszterelnök támogat. Amikor ezt felírták a kivetítőre a közönség fújolni kezdett.

A botrányos zenekar Orbán Viktor és Izrael elleni kiállásra szólított fel mindenkit. Majd Palesztinát éltette. Az együttes a fellépésein számos alkalommal tett már antiszemita megjegyzéseket. A zenekar a 2023. október 7-i izraeli fesztiválon elkövetett mészárlást pedig már másnap éltette, a vérengzésben akkor 364-en haltak meg és mintegy 250 túszt ejtettek.

fotó: képernyőfotó