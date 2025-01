Megosztás itt:

Amerika aranykora most kezdődik - jelentette ki hétfőn Donald Trump amerikai elnök beiktatási beszédében a washingtoni kongresszus kupolatermében. Az Egyesült Államok 47. elnökeként bejelentette, hogy még a nap folyamán aláír több elnöki rendeletet is, amelyekkel radikális változásokat vezet be az országban.

Az USA 47. elnökének teljes beiktatási beszéde megtekinthető itt: