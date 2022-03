Ezt tette Márki-Zay Péter a választások előtt

Megosztás itt:

Márki-Zay Péter 2018 óta Hódmezővásárhely polgármestere, amit most lecserélne a miniszterelnöki székre. Nem sokkal azután, hogy győzött az ellenzéki jelöltek előválasztásán, sorra hangzanak el a szájából a bántó kijelentések, amik miatt egyszer sem kért bocsánatot.

A 49 éves politikusnak hét gyermeke van, bár néha ezt ő maga is eltéveszti… A baloldal közös miniszterelnök-jelöltje egy szombathelyi fórumon beszélt családjáról, ahol kínos bakit ejtett.

„Hatgyermekes családapaként…” – mondta magáról Márki-Zay, akinek a felesége Márki-Zayné Vincze Felícia. Az asszony az „A Te Szülésed” nevű bábapraxis szülésznőjeként otthonszülések tucatjait vezette le, azonban 2019 nyarán tanúként hallgatta meg a rendőrség, miután kiderült, hogy bár az újszülötteknek a vérzékenység megelőzésére kötelezően K-vitamint kell kapniuk, Márki-Zayné Vincze Felícia nyolc éven át úgy vezetett le otthonszüléseket, hogy nem ismerte ezeket az irányelveket.

Így gondolkodik a 2022-es választás szavazóiról

Márki-Zay Péter nemegyszer hangoztatta, megszüntetné a rezsicsökkentést, ami miatt a kormány jóvoltából nagyjából havi 32 ezer forinttal több marad a családi kasszákban.

Az ellenzéki politikus egy fórumon az illegális bevándorlás ellenzőiről és a rezsicsökkentés támogatóiról kijelentette, hogy sötétben tartott, trágyával etetett gombák.

„Addig, amíg az embereket sötétben tartjuk, és trágyával etetjük, ahogy mondják Amerikában, hogy úgy tartanak, mint a gombát: sötétben tartanak, és trágyával táplálnak. Addig, amíg a választókat úgy tartjuk, mint a gombát, addig a rezsicsökkentéssel, a migránsozással és a többivel lehet választást nyerni” – mondta.

Botrányos szitokszó

Hatalmas botránnyá duzzadt egy másik kijelentése is Márki-Zay Péternek, aki az egyik fórumon szitokszóként használta a „fogyatékos” szót.

„Annyira fogyatékosak szegény fideszes propagandisták…” – így sértegette az ellenzék miniszterelnök-jelöltje a jobboldali újságírókat. Szinte azonnal reagált a kijelentésre az öt nagy fogyatékosságügyi szervezet – az Autisták Országos Szövetsége, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége, a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége és a Siketvakok Országos Egyesülete. Az intézmények egy közös közleményben szólították fel Márki-Zay Péter, hogy kérjen bocsánatot.

Lenézi a vidéki embereket

A baloldali politikus nagyon kemény szavakkal tette világossá, lenézi a falun élőket. Márki-Zay szerint a vidékiek „egyszerűek” és „tudatlanok”, „agymosottak”, és kevés köztük a józan.

Gyurcsány Ferenc embere egy Facebook-videójában ismertette, ő mit gondol azokról, akik nem városban élnek.

„Ha a pesti, belpesti liberálisoknak az érzékenységét venném figyelembe, akkor ezt a választást már most elbuknánk, ugyanúgy, ahogy ’18-ban is elbukták azok, akik nem tartották fontosnak, hogy fölvilágosítsák a falusi, egyszerű tudatlan embereket is arról, hogy ki hozza be a migránsokat” – jelentette ki a hódmezővásárhelyi születésű politikus.

Nem kímélte a nőket sem

Márki-Zay Péter beszédjeiben többször is előfordult, hogy lekezelően nyilatkozott a nőkről.

Íme egy példa: „sikeres, annak ellenére, hogy nő…”

De mondott ennél konkrétabb sértést is az ellenzéki politikus: szerinte a nők egy keresztrejtvényt sem tudnak megfejteni. Ezt annak kapcsán jelentette ki, hogy egy Fidesz-szavazó hölgy küldött neki egy félig kitöltött keresztrejtvényt.

Megsarcolná a betegeket

Márki-Zay, amikor éppen nem sérteget valakit, akkor komoly megvonásokat helyez kilátásba arra az esetre, ha ő lenne a miniszterelnök.

A politikus kifejtette, szerinte jó húzás volt, amikor ők bevezették a vizitdíjat, de azt is elmondta, hogy fizetőssé tenné az egészségügyet, amiről úgy vélekedik, ha az egészségügy üzlet, akkor az is lehet, hogy a kórházakban fűszoknyás lányok mohítót szolgálnak föl, ha valakinek a biztosítása, vagy a saját pénztárcája azt is fedezi…

A szüléshez szerinte nem kell orvos…

Márki-Zay Péter elgondolása a szülésről is egészen sarkalatos, amit nem is titkol.

A politikus az egyik videójában fejtette ki, hogy szerinte a szüléshez nincs szükség szakképzett orvosra, csupán egy holisztikus tudással rendelkező bábára. Mint mondta, a szülés az nem egy betegség, tehát akkor orvos sem kell hozzá….

Indiába küldené a magyarokat szemészetre

Egészen szürreális elképzelésének adott hangot a politikus, amikor azt javasolta a baloldali politikus, hogy „aki szemészeti ellátásra szorul, annak vegyünk repülőjegyet, és küldjük el Indiába, mert ott profik vannak, és olcsó.„

Nem kell a pénz az időseknek

Márki-Zay Péter nagyon sokszor háborította fel a nyugdíjasokat is egy-egy kijelentésével. A nyugdíjasokról is sokszor mondott olyat, amivel kiverte a biztosítékot. Például azt mondta: most nem a nyugdíjasoknak kellene pénzt adni… Szerinte böszmeség visszaadni a 13. havi nyugdíjat az időseknek.

2022-es újévi köszöntőjében bántotta meg a szépkorúakat.

Márki-Zay beszédjében arról értekezett, hogy a járvány miatt „pusztulnak” az idősek, akik a Fideszre szavaznának, ezért 2022-ben több fiatal fog szavazni. Végül így sommázta a szomorú statisztikát: „az irány jó”…

Elvenné a minimálbért is

Márki-Zay Péter számos alkalommal fejtette ki, hogy a minimálbérre nincs szükség.

A minimálbér elleni hadjáratában egészen odáig ment el, hogy kijelentette: „Én azt mondtam, hogy én személy szerint, közgazdászként nem tartom különösen indokoltnak vagy szükségesnek a minimálbért, vannak olyan országok egyébként, ahol nincs minimálbér, és ott sem éheznek az emberek, ott a piac alakítja ki a béreket.”

Márki-Zay a magyarok biztonságát is kockáztatná

A 2022-es választás ellenzéki miniszterelnöke több olyan kijelentést is tett az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban, amik rendkívül veszélyesek Magyarország biztonságára.

Gyurcsány Ferenc jelöltje kijelentette, magyar katonákat és fegyvereket küldene Ukrajnába, ha a NATO úgy dönt.

A kárpátaljaikat is megsértette

A baloldali politikus a kárpátaljai magyaroknak is nekitámadt. Ahogyan korábban Gyurcsány Ferenc támadta azt, hogy a magyar állampolgár kárpátaljai magyarok is részt vesznek a magyarországi országgyűlési választásokon, most Márki-Zay is hazug vádakkal támadta őket: „Az is tény, hogy míg korábban át kellett jönniük a határon aznap (a választás napján – a szerk.), és a lakhatatlan ingatlanba bejelentkezett 200 egyikeként leadták a szavazatukat a Fideszre. Most nem kell átjönni, mert már itt vannak. Tehát hogy azok, akik átjöttek 60 ezren, azok jelentős része szerintem magyar szavazópolgár, tehát ők valamivel könnyebben fognak tudni szavazni. Ne zárjuk ki a lehetőségét, hogy azért nagyon sok kárpátaljai magyar inkább oroszpárti lehetett, a Fidesznek azért lesz támogatottsága közöttük.”

Fotó: Török János/Délmagyarország

Metropol